Allemagne: face-à-face tendu entre partisans de l'AfD et contre-manifestants

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) avait dans un premier temps annoncé 10 000 participants pour sa « manifestation de l'avenir de l'Allemagne », un rassemblement qui devait réunir sympathisants et membres du parti venus de tout le pays pour « régler les comptes avec une politique irresponsable » en matière de gestion des réfugiés.

Mark Kaufmann, 41 ans et cadre du parti dans le sud-ouest du pays, est venu en famille. « Je suis venu ce matin avec ma femme et mes quatre enfants de Heidelberg. Pour nous, il est important de manifester pour l'avenir de l'Allemagne. Il y a beaucoup de sujets qui nous restent en travers de la gorge en ce moment : la politique migratoire par exemple, cette immigration non contrôlée, cette immigration massive. Et le fait que l'islam et ses dangers sont complètement sous-estimés », déclare-t-il, tout en ajoutant : « Nous à l'AfD ont dit : l'islam ne fait pas partie de l'Allemagne. Et bien sûr le fait qu'on veut laisser à nos enfants un avenir digne de ce nom, ici, en Allemagne. C'est pour cela qu'on est descendus aujourd'hui dans la rue. Et puis, on en a parlé aujourd'hui pendant la manifestation, le peuple allemand a pris des risques considérables, à hauteur de plusieurs milliards, dans le cadre de la crise de l'euro. Ça ne fait que continuer, et nous voulons stopper cela. Nous voulons une politique qui mette le bien-être du peuple allemand en son coeur ».

Mais malgré les bus affrétés par le parti, l'AfD semble avoir du mal à mobiliser, au point de proposer une indemnité de 50 euros à ceux de ses supporters qui prendraient la route de Berlin et de revoir à la baisse ses prévisions en termes de participants.

La mobilisation a été assurée du côté des contre-manifestants, qui ont eux déclaré 13 regroupements dans la capitale allemande. Le principal rassemblement organisé par 70 clubs techno de la ville attendait 15 000 personnes.

L'AfD qui avait réussi une entrée spectaculaire au Bundestag en septembre dernier semble depuis stagner dans les sondages et dans le débat politique.