Ukraine: face aux critiques, le journaliste Babtchenko se justifie

Avec notre correspondant à Kiev, Sébastien Gobert

Arkadi Babtchenko n’a dormi que quelques heures depuis son faux meurtre, le 29 mai. Cela ne l’a pas empêché de faire face au scepticisme de ses collègues journalistes. Certains déplorent qu’il ait franchi une ligne rouge en coopérant avec les services secrets.

« J’aimerais vous demander comme vous auriez réagi ? Si on vient vous voir et qu’on vous montre votre photo et qu’on vous dit : "c’est vous la cible ?" Vous voulez survivre ou vous voulez préserver l’éthique et la moralité de la profession ? »

Arkadi Babtchenko explique qu’il n’a d’abord pas cru les services secrets, mais a fini par coopérer. Les services ont fini par identifier les assassins potentiels et auraient pu les arrêter. Alors, pourquoi choisir l’option extrême de simuler sa propre mort ? « Je ne sais pas pourquoi les services avaient besoin de cette mise en scène, raconte-t-il. Ils avaient sans doute leurs raisons. Il faut leur demander. »

C’est là une question centrale de la polémique qui entoure cette affaire. Les autorités assurent avoir récolté plus de preuves grâce à la manœuvre. Assassin et commanditaire présumés sont désormais sous les verrous. Mais rien ne prouve qu’ils aient effectivement planifié des meurtres en série, ou même agi pour le compte de la Russie. Arkadi Babtchenko veut, lui, laisser ces polémiques aux autorités. Il est sous protection rapprochée et confesse ne plus avoir le contrôle de sa vie. Mais au moins, il est vivant.