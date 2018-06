A la Une : Turquie, les fantômes de Gezi hantent toujours Istanbul

Turquie : les fantômes de Gezi hantent toujours Istanbul

Le 28 mai 2013, des milliers de citoyen.ne.s investissaient le parc de Gezi, dans le centre d’Istanbul. Durant plusieurs semaines, avant la violente intervention de la police, la « commune de Gezi » a vécu au rythme de l’autogestion, de la solidarité, du féminisme, tandis que le mouvement s’étendait à tout le pays. Cinq ans après, que reste-t-il de ce « Mai 68 à la turque ? »

Croatie : à Bleiburg, mémoire des Oustachis et révisionnisme historique

Bleiburg, c’est cette petite ville d’Autriche où les oustachis se sont rendus, en mai 1945, au terme de violents combats. Des dizaines de milliers de collaborateurs des nazis ont ensuite été abattus par les partisans de Tito. Chaque année, le 12 mai, une messe est célébrée en mémoire de l’hécatombe, un rendez-vous de plus en plus couru par l’extrême droite mais aussi par tous les politiciens croates en quête de légitimité « patriotique ». Reportage.

Xénophobie et « modèle Orban » : la Slovénie va-t-elle virer à droite toute ?

Crise migratoire, menace islamiste, réseaux anti-mariage pour tous... La droite slovène a trouvé son fonds de commerce pour tenter de revenir au pouvoir, et le champion conservateur, Janez Janša, peut compter sur un allié de poids, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. C’est aussi le nouveau visage de l’Europe qui va se dessiner lors des élections législatives de ce dimanche à Ljubljana.

La Croatie, la Roumanie et la Bulgarie, premiers exportateurs de main-d’œuvre en Europe

Si vous êtes Croate ou Roumain, vous avez plus de chances de trouver un emploi à l’étranger que dans votre pays. Les dernières données fournies par Eurostat confirment l’exode massif de la population en âge de travailler, les plus diplômés n’étant d’ailleurs pas les premiers à partir.

Grèce : le gouvernement annonce la reprise, la population ne voit pas la fin de la crise

Le dernier mémorandum financier prend fin au mois d’août et le gouvernement annonce un « plan de croissance et de sortie de crise ». Pourtant, les citoyens ne voient toujours pas venir cette reprise, ni les jeunes qui s’expatrient, ni les retraités dont les pensions vont encore fondre en 2019.

Conflit du nom : accord avec la Grèce pour la « Macédoine du Nord » ?

Les négociations entre Athènes et Skopje sont entrées dans une phase décisive. Un accord sur le nom de « République de Macédoine du Nord » aurait été retenu. Il doit encore être ratifié par les Parlements des deux pays puis par un référendum en Macédoine, annoncé pour l’automne.

Serbie : quand on reparle de l’autonomie du Sandzak de Novi Pazar

C’est un serpent de mer qui hante la région depuis des années : le Sandžak de Novi Pazar, territoire partagé entre la Serbie et le Monténégro, pourra-t-il un jour accéder à une forme d’autonomie administrative transfrontalière ? Pour la population bosniaque, majoritaire, ce serait la garantie d’une véritable égalité des droits, mais sans qu’il soit question de séparatisme.

Serbie : soupçonné de fraude fiscale, Sinisa Mali sera un « excellent » ministre des Finances

Ce n’était pas une surprise : Siniša Mali a été proposé ministre des Finances par la Première ministre Ana Brnabić, suite à la « démission » un peu forcée du précédent titulaire du poste. Très proche d’Aleksandar Vučić, l’ancien maire de Belgrade accumule pourtant les scandales financiers et a provoqué une vague sans précédent de manifestations contre sa gestion des affaires municipales. Le Parlement doit valider ce mardi sa nomination.

Municipales au Monténégro : la bataille de Podgorica

La mairie de Podgorica sera-t-elle le premier obstacle à faire trébucher le DPS de Milo Đukanović, lui-même réélu Président de la République en avril ? L’opposition veut croire en ses chances, alors que la capitale monténégrine souffre d’une mauvaise gouvernance chronique aggravée par la hausse constante de sa population et l’arrivée de migrants venus du nord du pays. Les élections ont lieu ce dimanche.

Kosovo : le casse-tête de la restitution des propriétés usurpées pendant la guerre

Durant la guerre du Kosovo, en 1999, des milliers de personnes, surtout des Serbes et des Roms, ont vu leurs logements illégalement occupés et usurpés. Vingt ans après la fin de la guerre, beaucoup ne peuvent toujours pas récupérer leurs propriétés. Un obstacle qui empoisonne les relations entre les communautés et complique le retour des réfugiés et déplacés.

Kosovo : splendeur, privatisation et décadence de l’hôtel Grand de Pristina

C’est un symbole de Pristina. L’Hôtel Grand a accueilli le maréchal Tito, Ibrahim Rugova, le commandant Arkan et toutes les délégations internationales qui se sont succédé au Kosovo. Le grand bâtiment achevé en 1978 se dresse toujours au centre de la ville, mais il a perdu sa superbe. Ses cinq étoiles ne reluisent plus et ses principaux locataires, désormais, sont les pigeons qui nichent sur ses terrasses.

Albanie : le théâtre national de Tirana entre en résistance contre la privatisation

C’est une obsession chez Edi Rama. Le Premier ministre veut détruire le vieux Théâtre national pour en construire un nouveau, moderne, fonctionnel et dans le cadre d’un partenariat public privé. Les milieux culturels sont entrés en résistance, non seulement pour défendre un symbole de l’identité de Tirana, mais aussi contre le bradage d’un des derniers lieux publics de la capitale.

Bucarest, dernière station : le musée de la culture des Roms de Roumanie

Créé en 2013 dans le but de faire connaître la communauté et son histoire, le Musée de la culture des Roms est perdu dans une lointaine banlieue de Bucarest. Maigre consolation pour la communauté, mais aussi occasion manquée d’apaiser 700 ans de coexistence compliquée en cette année du centenaire de « la Grande Union ».

Football : les Hongrois de Roumanie en lice pour le Mondial des pays non reconnus

Jeudi 31 mai s’ouvre la coupe du monde de football. Pas celle de la Fifa, mais celle de la ConIFA qui rassemble États, minorités, régions ou nations non affiliées à la FIFA. Le Pays sicule y a envoyé son « équipe nationale » pour représenter la minorité hongroise de Roumanie en quête d’autonomie.