Turquie: un caricaturiste critique d'Erdogan arrêté puis libéré

A moins de trois semaines des élections législatives et du premier tour de la présidentielle, les autorités turques continuent les pressions et poursuites contre la presse. Un caricaturiste âgé de 69 ans a ainsi été placé en détention lundi 4 juin, avant d'être remis en liberté conditionnelle le lendemain.

Avec une longue barbe blanche qui s’étale sur sa poitrine et son crâne dégarni,

Nuri Kurtcebe est un vétéran du dessin de presse très connu en Turquie

Le dessinateur a publié ses caricatures mordantes dans des journaux et des revues. Il est aussi l’auteur de romans graphiques. Son plus célèbre ouvrage raconte la guerre d'indépendance turque menée par Mustafa Kemal et la naissance de la Turquie moderne en 1923.

Ce qui a valu une peine d'un peu plus de 14 mois de prison à cet homme de 69 ans à la santé fragile, c’est une série de caricatures publiées en 2015 mettant en scène le président Erdogan. Une « insulte au chef de l’Etat » a tranché la justice turque. Une disposition du Code pénal utilisée dans plusieurs milliers de cas.

Mais un tribunal a décidé mardi soir de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire, a rapporté l'agence de presse Dogan, citant son avocat. « Mon client Nuri Kurtcebe va reprendre son travail, ses dessins et ses caricatures après avoir été privé de ses crayons et de son encre pendant deux jours », a déclaré Me Erdem Akyüz, cité par l'agence.

Nombreux procès

Journalistes et dessinateurs de presse sont les premiers visés. Il y a également les artistes en vue : une chanteuse en avril et une comédienne en mars dernier ont été poursuivies pour ce motif, mais aussi une ex-miss Turquie et des adolescents. En clair, tout citoyen ordinaire postant des messages sur les réseaux sociaux.

Un procureur d'Istanbul a également réclamé ce mardi jusqu'à 10 ans de prison pour un rappeur, connu sous le nom d'Ezhel, accusé d'incitation à consommer de la drogue et écroué depuis une dizaine de jours, selon l'agence de presse Dogan. Le jeune homme s'est défendu de toute incitation à consommer de la drogue, soulignant que ses textes relevaient de la création musicale.