A la Une: la «question du nom» de la Macédoine

Alors que les gouvernements d'Athènes et de Skopje poursuivent leurs négociations pour parvenir à un compromis sur la « question du nom » de la Macédoine, les oppositions nationalistes s'organisent, en Grèce comme en Macédoine. Le 2 juin, le parti du VMRO-DPMNE a tenu son premier grand rassemblement à Skopje depuis son départ du pouvoir, il y a un an. Et le 6 juin, des manifestations ont été organisées dans 24 villes de Grèce, pour protester contre tout compromis avec la Macédoine.

Macédoine : le VMRO-DPMNE lance l'offensive contre Zaev et la Grèce

Grèce : 24 villes se mobilisent contre le nom de la Macédoine

En Slovénie, le très conservateur Janez Janša avait choisi de mettre la barre à droite pour les législatives anticipées du 3 juin, avec un discours populiste anti-migrants calqué sur celui de Viktor Orbán. Son parti est arrivé en tête, mais il aura bien du mal à trouver des alliés pour former une majorité.

Législatives 2018 en Slovénie : une campagne électorale contre les migrants

Législatives 2018 en Slovénie : les conservateurs de Janez Janša en tête, mais sans majorité

Pour contrer la montée des forces conservatrices et nationalistes au sein de l'Union européenne, le philosophe croate Srećko Horvat a lancé DiEM25 au côté de Yánis Varoufákis, le premier mouvement politique paneuropéen. Mais pour lui, l'intégration des Balkans occidentaux à une Union gangrénée par la tentation ultra-droitière n'est pas forcément une bonne idée. Entretien.

« Les Balkans occidentaux ne devraient pas rejoindre l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui »

Alors qu'on attend les premières accusations de la nouvelle Chambre spécialisée pour les crimes de guerre au Kosovo, les dirigeants de Pristina n'ont aucune envie d'ouvrir le lourd dossier des personnes portées disparues durant le conflit de 1999. Comme leurs homologues serbes, ils préfèrent alimenter les discours de haine. Faute de justice et de réconciliation entre Pristina et Belgrade, le dialogue a-t-il un sens ?

Kosovo : sans justice ni réconciliation, pas de dialogue possible

Changer officiellement de nom et obtenir de nouveaux papiers d’identité, voilà une bataille qui n’a encore jamais été gagnée par les transgenres au Kosovo. Blert Morina en a fait la cruelle expérience, mais il est bien décidé à faire reconnaître son droit le plus cher. Reportage.

Droits des trans au Kosovo : le combat de Blert Morina pour changer de nom

Les députés du Kosovo ont adopté deux résolutions « en faveur des citoyens albanais et kosovars ». L'une concerne la fin des frais d'itinérance téléphonique entre les deux pays voisins, l'autre la fin des contrôles aux frontières. La Serbie s'indigne d'un premier pas vers la création de la « grande Albanie ».

Bientôt la fin du roaming et des contrôles douaniers entre le Kosovo et l'Albanie ?

La rivière Valbona n'a pas dit son dernier mot. Même si les chantiers des barrages hydro-électriques ont déjà commencé sur son cours, militants écologistes et habitants ont inondé symboliquement la place Skanderbeg de Tirana pour sauver du bétonnage le parc national des Alpes albanaises.

Albanie : pour se défendre, la rivière Valbona inonde symboliquement Tirana

Mortalité infantile, malnutrition, déscolarisation : les indicateurs sont au rouge pour les enfants en Albanie. À l'inverse de la Slovénie. C'est ce que révèle un rapport de l'ONG britannique Save the children publié à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance.

Protection de l'enfance : l'Albanie au bas du classement européen, la Slovénie au top

La Croatie compte aujourd'hui plus de 325 000 surendettés, soit 8 % de la population, redevables d'un total de 5,9 milliards d’euros. Mais ce n'est pas du côté du gouvernement, et encore moins des banques, qu'ils doivent se tourner pour trouver de l'aide.

Pauvreté en Croatie : le gouvernement conservateur fait les poches des surendettés

Nouvelle offensive de la mouvance néo-conservatrice en Croatie. Fort d'un large soutien populaire, le mouvement « le Peuple décide » veut réformer la loi électorale et diminuer le poids des minorités nationales, à commencer par les Serbes. Une initiative qui a reçu le feu vert de la présidente Kolinda Grabar-Kitarović.

Croatie : bientôt un référendum pour limiter les droits des minorités ?

Le soutien à Erdoğan ne fait pas l'unanimité dans les Balkans. Selmir Mašetović, étudiant bosniaque en théologie de l'université d'Uşak, a été arrêté le 22 mai par les autorités turques, qui le soupçonnent d'appartenir au réseau Gülen, considéré comme « terroriste » par Ankara. Dans sa ville natale de Gradačac, les citoyens se mobilisent pour demander sa libération.

Turquie : un étudiant « güleniste » de Bosnie-Herzégovine dans les geôles d'Erdoğan

Certains villages du nord du Monténégro comptent plus de maisons vides que d'habitants. Au fil des ans, la pauvreté a fini par dépeupler cette région montagneuse et isolée. Dans les hameaux désertés, il ne reste que plus des anciens. Les écoles à l'abandon, témoins d'un temps révolu, menacent ruine. Reportage.

Nord du Monténégro : des villages fantômes, des écoles à l'abandon

Des centaines de personnes ont manifesté le 7 juin à Podgorica pour dénoncer le limogeage de la directrice d'antenne de la radiotélévision publique monténégrine (RTCG), Andrijana Kadija. Son « crime » ? Elle aurait « soutenu l'opposition ». Cette éviction très politique est dénoncée par toutes les organisations locales et internationales de défense de la presse, comme RSF.

Monténégro : le pouvoir met au pas la direction de la télé publique

La Serbie affiche le taux de cancers le plus élevé d'Europe. Faute de pouvoir être pris en charge par la médecine traditionnelle, des centaines de malades s'y soignent avec de l’huile de cannabis de contrebande. Un véritable réseau clandestin s’est mis en place pour tenter de contrer la répression des autorités.

Serbie : cannabis médicinal, le trafic qui sauve des vies

Chômage massif, faible accès à l'éducation et à la santé, relégation dans des ghettos éloignés des villes, violences et discriminations, la situation des Roms de Serbie ne s'améliore pas, malgré les pompeux programmes internationaux et les diverses stratégies nationales « d'intégration ». Tour d'horizon.

Marginalisation et discriminations : rien ne change pour les Roms de Serbie

Daša Drndić était l’une des plus grandes écrivaines croates contemporaines. Elle est décédée le 5 juin à Rijeka, après une longue bataille contre la maladie. Son œuvre ne cesse d’interroger les sources et les recommencements du mal.

In memoriam Daša Drndić : une grande voix de la littérature croate s'est éteinte

C'était il y a tout juste 50 ans. Le 2 juin le « Mai 68 yougoslave » commençait avec l'occupation de la faculté de philosophie de Belgrade. À cause de la censure, presque aucune image de ce mouvement n'a survécu. Reste le court-métrage qu'a tourné le jeune Želimir Žilnik au milieu de la foule, qui raconte ce moment particulier, quand la jeunesse a combattu la « bourgeoisie rouge ». Souvenirs.

« Mai 1968 yougoslave » : les images uniques de Želimir Žilnik

Ce sont des œuvres épiques aux dimensions monumentales. Les toiles de série Exodus du peintre bosnien Safet Zec, récemment exposées à Venise, interrogent le cœur de notre condition humaine, à travers les thèmes de l'exil et des migrations. Comme seules les grandes œuvres d'art peuvent le faire.

Bosnie-Herzégovine : Zafet Zec peint l'histoire de tous les déracinés