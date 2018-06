A la Une: Conflit sur le nom de la Macédoine, un accord trouvé

Cela faisait des semaines que les opinions publiques grecque et macédonienne vivaient au rythme des annonces d’une solution définitive à cette vieille querelle. Parmi les différents noms proposés par le médiateur de l’ONU, Matthew Nimetz, c’est finalement celui de « République de Macédoine du Nord » qui a été retenu par Zoran Zaev et Alexis Tsipras. Reste encore à faire valider l’accord.

Conflit du nom : un accord « historique » enfin trouvé après 27 ans de querelle entre la Grèce et la Macédoine

Journaliste d’investigation, Stefan Cvetković a disparu dans la nuit du 13 au 14 juin en Serbie. Menacé depuis des années par le pouvoir, il enquêtait en ce moment sur le meurtre d’Oliver Ivanović. Reporters sans frontières (RSF) appelle les autorités à faire la lumière sur cette disparition.

Serbie : inquiétante disparition d’un journaliste indépendant de Voïvodine

Chômage massif, faible accès à l’éducation et à la santé, relégation dans des ghettos éloignés des villes, violences et discriminations, la situation des Roms de Serbie ne s’améliore pas, malgré les pompeux programmes internationaux et les diverses stratégies nationales « d’intégration ». Tour d’horizon.

Marginalisation et discriminations : rien ne change pour les Roms de Serbie

Seules équipes représentant les Balkans, les sélections croate et serbe arrivent à la Coupe du Monde avec plus de questions que de certitudes. La Serbie va tenter de sortir des poules avec un groupe inédit mêlant anciens et jeunes talents et la Croatie va devoir évacuer les conséquences de l’affaire Mamić. Revue d’effectif.

Coupe du monde 2018 : pour la Croatie et la Serbie, l’objectif c’est sortir des poules

Depuis vendredi 8 juin, un mouvement de révolte inédit enflamme la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Pour protester contre la hausse des prix des carburants, les citoyens bloquent les routes, les ponts, les carrefours. À Belgrade, les autorités s’inquiètent de cette colère qui grandit. Le mouvement a du mal à prendre au Monténégro, mais pourrait gagner la Croatie.

Prix des carburants : la révolte citoyenne va-t-elle gagner tous les Balkans ?

Ils connaissent les arcanes du pouvoir et les gens qui comptent à Washington. Le Kosovo, tout comme ses voisins, dépense des fortunes en conseils, communicants et autres lobbyistes auprès de l’administration américaine. Dans les années 1990, il s’agissait de faire connaître au monde la situation politique de la région, mais aujourd’hui, les lobbyistes servent les intérêts privés des politiciens qui veulent afficher leurs bonnes relations avec la Maison Blanche.

Kosovo : à quoi servent les lobbyistes aux États-Unis ?

Les employeurs allemands ont de plus en plus recours à des travailleurs saisonniers des Balkans. En manque d’ouvriers agricoles, les fermes allemandes comptent désormais sur la main-d’œuvre étrangère, principalement bosnienne, serbe et ukrainienne. En Bosnie-Herzégovine, tout le monde s’en va, et les bras manquent dans l’agriculture.

Travail saisonnier : l’Allemagne mise sur la main-d’œuvre de Bosnie-Herzégovine et de Serbie

Lundi 11 juin, les services de sécurité ukrainiens ont perquisitionné le Centre culturel roumain de Tchernivtsi pour « atteinte de l’intégrité de l’État » et détenu son directeur pendant la soirée. Un raid qui ravive les tensions entre Bucarest et Kiev sur fond de querelles irrédentistes.

L’Ukraine s’irrite elle aussi du Centenaire de la « Grande Roumanie »

La semaine de la Gay Pride se termine ce samedi 16 juin en Roumanie avec la Marche des fiertés de Bucarest et la « traditionnelle » contre-manifestation des ultra-orthodoxes. Cristi Marcu, lui, est à la fois paysan, homosexuel et orthodoxe, mais il a dû parcourir un long et difficile chemin pour arriver à se faire accepter et surtout à s’accepter lui-même. Rencontre.

Roumanie : comment être orthodoxe, paysan et homosexuel

C’est lui qui tenait le mégaphone dans la cour de la Faculté de Philosophie de Belgrade en révolte. Dragoljub Mićunović aura bientôt 88 ans. Cet éternel insurgé est un concentré d’histoire. Pour Le Courrier des Balkans, il revient sur cette turbulente semaine du 2 au 9 juin 1968 quand, retranchés dans les jardins de l’université, les étudiants ont affronté la répression de la police de Tito. Témoignage.

1968 en Yougoslavie : les nuits des barricades de juin à Belgrade

Cette année encore, l’été s’annonce torride sur les pistes des Balkans. De mi-juin à début septembre, petit tour d’horizon des meilleurs festivals de l’été, d’EXIT à inMusic, du Rockstadt Extreme Fest à l’Okarina Festival de Bled. Préparez vos tickets et vos sacs de couchage !

Musique : les meilleurs festivals de l’été dans les Balkans

