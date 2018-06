À la Une: accord historique entre la Grèce et la Macédoine sur la « question du nom »

Les gouvernements grec et macédonien ont signé, dimanche 17 juin un accord « historique » sur le nom, prévoyant que « l'Ancienne République yougoslave de Macédoine » devienne la « République de Macédoine du Nord ». L'UE et l'ONU ont salué un jour historique, mais de fortes oppositions se font jour dans les deux pays.

- « Transformer un ennemi en ami » : l'accord sur le nom sur de la Macédoine est signé

- Macédoine : les statues de Skopje 2014 bientôt renommées pour célébrer « l'amitié » avec la Grèce

- « Macédoine du Nord » : un accord qui divise la Grèce et menace le gouvernement Tsipras

- « Macédoine du Nord » : les opposants à l’accord avec la Grèce ne décolèrent pas

Le 24 juin, les présidents du Kosovo et de la Serbie, Hashim Thaçi et Aleksandar Vučić, vont se retrouver à Bruxelles, pour relancer le dialogue, en panne depuis le mois de janvier. Un accord politique final serait en vue, incluant la reconnaissance du Pristina par Belgrade. Les États-Unis ne cachent pas leur optimisme.

- Entre Kosovo et Serbie, l'heure du « dialogue final » est-elle venue ?

Les sites internet serbes sont en « .rs », les sites monténégrins en « .me », les sites albanais en « .al. » Et les sites kosovars ? En « .net », « .info », « .com », car le Kosovo n'a toujours pas de nom de domaine. Et le chemin est encore long jusqu'à l'indépendance numérique. Reportage.

- Internet : le Kosovo veut son nom de domaine et son indépendance numérique

Qui se rappelle de la Yougoslavie de 1990, éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde (0-0, 2-3 aux tirs au but) par l'Argentine de Maradona ? Le capitaine Faruk Hadžibegić, Bosniaque de Sarajevo, avait à l'époque raté le cinquième et dernier penalty. Quelques mois plus tard, la guerre éclatait. Que serait-il advenu si la Yougoslavie s’était qualifiée ? Entretien avec le héros malheureux du dernier grand match de l’histoire de la Yougoslavie.

- Football en Yougoslavie : « On ne refait pas l'histoire, on ne refait pas le match »

Il a entraîné l'Étoile rouge et le FC Barcelone, remporté un scudetto avec la Juventus de Turin et la seule Coupe des Balkans de l'Albanie. Il a fait le tour du monde des bancs de touche, coachant l'Égypte, le Koweït, la Nouvelle-Zélande et Bahreïn. Fin tacticien, technicien moderne, il a mis en œuvre des méthodes toujours actuelles. Et pourtant, qui se souvient de Ljubiša Broćić, né à Guča en 1911 ? Voilà l'histoire d'une icône oubliée.

- Football, sexe et marxisme : Ljubiša Broćić, l'histoire du Pep Guardiola yougoslave

Le 30 mai, la police croate ouvrait le feu sur une camionnette qui venait de forcer un barrage près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. À l'intérieur, 29 migrants. Bilan : deux enfants et sept adultes blessés. Un drame qui n'a pas le mérite d'émouvoir le Premier ministre bulgare, Boïko Borissov, qui réclame une fermeture encore plus stricte des frontières européennes.

- Migrants en Croatie : « on ne nous avait encore jamais tirés dessus »

- Réfugiés : la Bulgarie veut fermer les frontières des Balkans

La justice bosnienne attendait ce moment depuis cinq ans. Lundi 18 juin, le Conseil d'État a validé la demande d'extradition de Radomir Šušnjar dit Lalco. L'homme est accusé d'avoir participé au massacre de 59 civils bosniaques à Višegrad, le 14 juin 1992.

- Bosnie-Herzégovine : la France va extrader un criminel de guerre serbe

En Bosnie-Herzégovine, Davor Dragičević et Muriz Memić ne croient pas les versions officielles des morts accidentelles de leurs fils David et Dženan. Tous deux sont persuadés qu'il s'agit d'assassinats politiques et se battent pour faire éclater la vérité. À Banja Luka et à Sarajevo, leurs combats mobilisent de plus en plus de citoyens dans la rue et sur les réseaux sociaux, faisant trembler le pouvoir. Entretien croisé de deux hommes en colère contre un système gangréné par la corruption.

- Bosnie-Herzégovine : « les autorités essaient d'étouffer la mort de David et Dženan »

La Chine a longtemps misé sur le charbon, mais aujourd'hui ce sont les énergies renouvelables qu'elle développe. Pékin cherche donc à revendre à l'étranger ses technologies obsolètes et les Balkans sont devenus un marché de choix. Les militants écologistes tirent la sonnette d'alarme.

- Pollution : la Chine revend ses vieilles centrales à charbon dans les Balkans

Cela ressemble à une sortie de crise. Les créditeurs d'Agrokor ont passé un accord pour se partager le capital du géant de l'agroalimentaire croate placé sous gestion provisoire de l'État depuis le début de l'année 2017. Les banques russes Sherbank et VTB posséderont 47% du nouvel Agrokor.

Croatie : les créditeurs d'Agrokor prennent le contrôle du géant agroalimentaire

Le Parlement de Chișinău vient d'adopter une loi sur « la citoyenneté par l'investissement ». Tout étranger qui investit au moins 100 000 euros en Moldavie peut désormais devenir moldave. Depuis, les critiques pleuvent, dénonçant le bradage du pays à des intérêts étrangers potentiellement « douteux ».

- La Moldavie offre sa nationalité contre 100 000 euros d'investissements

Il représente une « troisième force » sur l'échiquier politique moldave, entre les Socialistes pro-russes du Président Dodon et la coalition « pro-européenne » de l'oligarque Vlad Plahotniuc. La justice a annulé l'élection d'Andrei Năstase à la tête de la mairie de la capitale Chişinău.

- Moldavie : la justice destitue le maire élu de Chişinău

Depuis 2002, les jeux n’ont jamais été aussi serrés à la veille d'une élection en Turquie. Portée par les sondages, l'opposition compte même l'emporter lors des législatives et de la présidentielle anticipées du 24 juin face à un parti islamo-conservateur en perte de vitesse, usé par le pouvoir et miné par une économie en berne. Mais une ombre plane : les soupçons de fraude, qui soulèvent de nouveau l'inquiétude. Reportage.

- Élections en Turquie : rassemblée, l'opposition espère bien faire enfin tomber l'AKP

Une étude de l’Agence européenne pour l’environnement le dit : c’est en Albanie qu’il y a proportionnellement le plus de plages polluées. Près de 12% des sites de baignade du pays présentent des risques pour la santé des baigneurs. Malgré une nette amélioration.

L'Albanie est en progrès, mais ses eaux de baignade restent les plus polluées d'Europe

Plus 23 000 Roumains souffrent de déficiences auditives. Cela leur vaut de multiples discriminations : à peine 15% d'entre eux ont un travail et ils doivent se débrouiller seuls dans un pays qui compte à peine 136 interprètes en langue des signes. Reportage sur le quotidien de ceux qui n'entendent pas.

- Roumanie : l'intolérable « mur du son » pour les milliers de sourds et malentendants