Turquie: les électeurs aux urnes pour un scrutin sous haute surveillance

Les bureaux de vote ont maintenant ouvert en Turquie. Quelque 56 millions de citoyens, dont la moitié âgés de moins de 30 ans, sont appelés aux urnes pour des législatives (à un tour) et le premier tour de la présidentielle au terme d’une campagne éclair puisque la date du scrutin a été avancée de 18 mois par le président sortant et candidat Recep Tayyip Erdogan. Un scrutin sous haute surveillance dans un pays polarisé car l'enjeu des ces élections est considérable puisque le vainqueur sera doté de pouvoirs renforcés et que l'indétrônable président turc a cette fois-ci trouvé un rival en la personne de Muharrem Ince.

Dans un pays polarisé et sous tension depuis le coup d’Etat manqué de juillet 2016 la grande question de ce scrutin est : Erdogan peut-il perdre ? Perdre les élections, personne ici ne se risque à l’affirmer mais perdre de l’influence peut-être. Le rapport de forces reste en tout cas insaisissable et les sondages sont à prendre avec des pincettes. Les instituts le disent : peu nombreux sont les électeurs à exprimer leurs intentions en raison des purges et détentions sans procès.

Alors que ce scrutin s'annonce comme le plus serré depuis l'avènement de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir, il y a 15 ans, l'opposition -qui rêve d'un second tour - a concentré ses efforts sur deux axes : mobiliser les électeurs et surtout lutter contre de possibles fraudes. Lors de ce scrutin, le premier défi pour elle est de « réussir à faire rentrer le plus de bulletins dans l’urne... c’est la première chose. Et ils ont tous travaillé lors des campagnes ces dernières quatre semaines », nous explique l'économiste et politologue turc, Ahmet Insel.

Lutter contre d'éventuelle fraudes

La seconde étape poursuit Ahmet Insel, «c’est que les bulletins qui sont rentrés dans les urnes sortent intacts des urnes le soir des élections. Pour cela, les cinq partis d’opposition - y compris donc le Parti Démocratique du Peuple -, ont constitué une plateforme de suivi électoral, qui aujourd’hui, dès la fermeture des urnes, vont centraliser toutes les informations qui vont venir.

Des militants, des représentants du parti présents dans les bureaux de vote aux quatre coins de la Turquie – il y a 163 000 urnes en Turquie –, vont transmettre à cette centrale - à cette plateforme -, pour pouvoir empêcher, justement, qu’il y ait des fausses transcriptions, des erreurs de transcription ou des fraudes organisées. C’est une première en Turquie ».