Emmanuel Macron au Vatican pour sa première rencontre avec le pape François

C'est la première rencontre entre le pape François et Emmanuel Macron. Les deux hommes devraient s'entretenir en tête-à-tête une demi-heure environ, avant tout pour faire connaissance. Il y a un peu plus d'un an, interrogé sur les candidats pendant la campagne présidentielle française, le pape avait dit à propos d'Emmanuel Macron : « Je ne sais pas d'où il vient ».

Depuis, le président français et le chef de l'Eglise catholique se sont parlé une fois au téléphone lorsque le premier avait téléphoné au second pour le remercier de son implication sur la question du climat. A l'Elysée, on insiste sur l'importance de ce contact personnel qui va s'établir.

Le souverain pontife va donc découvrir le nouveau chef de l'Etat dont il connait maintenant la vision des relations avec l'Eglise puisqu'il a lu le discours prononcé par Emmanuel Macron devant la Conférence des évêques de France en avril dernier. Le président français y avait dit vouloir « réparer le lien abîmé entre l'Eglise et l'Etat ».

Après son tête-à-tête avec François, Emmanuel Macron rencontrera le secrétaire d'Etat du Saint-Siège et le chef de la diplomatie vaticane, l'occasion d'approfondir les sujets. Si sur la protection des chrétiens d'Orient ou encore la coopération internationale, la France et le Saint-Siège se rejoignent, des lignes de fracture pourraient néanmoins apparaître sur les questions bioéthiques. L'élargissement de la PMA aux couples de femmes suscite l'opposition de l'Eglise et les questions concernant la fin de vie sont suivies de très près au Vatican, rapporte notre correspondant, Eric Sénanque.

Autre sujet de divergence, l'accueil des migrants. Le pape François en a fait l'une des priorités de son pontificat et le président français vient au Vatican alors que les Européens se déchirent sur la question migratoire.

Après sa rencontre avec le souverain pontife, le président français est attendu dans l'après-midi à la basilique Saint-Jean-de-Latran pour une cérémonie où il prendra possession de son titre de « chanoine honoraire », titre qui revient aux présidents français et qui remonte au roi Henri IV. En allant le recevoir en personne, ce que son prédécesseur François Hollande n'avait pas fait, Emmanuel Macron manifeste ainsi son respect pour une tradition historique à laquelle les catholiques de France pourront être sensibles.