A la Une: Climat, des étés longs et chauds attendent les Balkans

Canicules, fortes précipitations, inondations, quelque chose semble vraiment détraqué avec le temps qu'il fait. La température risque d'augmenter de 1,7°C d'ici 2050 et de 5°C d'ici 2100, avertit une étude sur le changement climatique dans les Balkans occidentaux. Des prévisions alarmantes, alors que certaines capitales de la région comptent parmi les plus polluées au monde.

- Climat : des étés longs et chauds attendent les Balkans

- Vagues de froid, inondations et canicules~: les Balkans au défi des changements climatiques

Le Sommet européen a confirmé une entr'ouverture de la porte à la Macédoine. Malgré la conclusion d'un accord « historique » avec la Grèce, Skopje a dû faire face jusqu'au dernier moment à l'opposition de la France et des Pays-Bas.

- Macédoine : le petit « oui, mais » de l'Union européenne

- Macédoine vs Grèce : l'interminable conflit du nom

- Les Balkans et l'élargissement européen : on reprend ou on arrête ?

La Cour suprême de Moldavie a confirmé, lundi 25 juin, l'invalidation de l'élection d'Andrei Năstase à la mairie de Chişinău prononcée une semaine plus tôt par une juridiction inférieure. Des milliers de personnes se sont rassemblées mardi devant l'Hôtel de Ville, pour la sixième journée consécutive. Lire :

- Moldavie : à Chişinău, « élection volée, peuple capturé »

- Moldavie : la rue mobilisée contre la corruption de l’État

Ils veulent se faire les porte-parole des exclus de la transition et prétendent défendre les « intérêts nationaux », mais se présentent souvent sous la forme d'ONG. Ils cultivent les meilleures relations avec la droite « pro-européenne » au pouvoir : les militants de l'extrême droite radicale serbe ont réussi leur mue, mais manient toujours la batte de base-ball. Analyse.

- Serbie : les nouveaux habits de la droite dure

Le parquet ukrainien a ouvert une enquête sur six ressortissants serbes soupçonnés d’avoir participé au conflit en Ukraine orientale, du côté des forces pro-russes. Sollicitée par la justice ukrainienne, Belgrade ne semble pas se montrer très coopérative.

- Guerre en Ukraine : des mercenaires serbes dans le viseur de la justice

- Ukraine : le spectre de la guerre inquiète les Balkans

Hashim Thaçi et Aleksandar Vučić se sont retrouvés ce dimanche à Bruxelles pour relancer le « dialogue » en panne depuis janvier 2018. Les présidents du Kosovo et de la Serbie ont affirmé qu'il était l'heure de trouver un « compromis ». Aleksandar Vučić a annoncé qu'il allait «[s]'adresser au peuple» le moment venu. Les États-Unis vont-ils être inclus dans le dialogue ?

- Dialogue Kosovo-Serbie : un «compromis rationnel» à l'horizon ?

- Entre Belgrade et Pristina, le «dialogue» est-il encore d'actualité ?

Une cagnotte a été ouverte en ligne lundi au Kosovo afin de payer les amendes infligées aux joueurs suisses Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et Stephan Lichtsteiner, auteurs d'un signe controversé durant [un match tendu face à la Serbie lors de la 2e journée du Mondial (2-1).

Coupe du monde : une cagnotte pour payer les amendes des joueurs kosovars de l'équipe suisse

Le 11 janvier 1999, le journaliste Enver Maloku, proche conseiller d'Ibrahim Rugova, était abattu devant son domicile de Pristina. Le dossier du meurtre est successivement passé entre les mains des services de renseignement de l'Otan, de la KFOR, dans celles de la Minuk puis d'Eulex. Mais les exécutants et les commanditaires du crime sont toujours inconnus.

- Kosovo : Enver Maloku, le meurtre jamais élucidé d'un proche d'Ibrahim Rugova

- Crimes de guerre au Kosovo : l'impossible justice ?

C'est avec une maison de briques inachevée que le Kosovo se présente à la Biennale internationale d'Architecture de Venise, qui a ouvert ses portes le 16 mai dernier. Le toit de l'édifice est constitué de 72 antennes paraboliques, métaphores de l'enfermement que subissaient les Albanais du Kosovo dans les années 1990 et de l'ouverture que représentaient chaque jour les deux heures d'émission venues de Tirana. Les miroirs installés sur ses murs répètent les images et les encerclent. Un art qui parle d'histoire.

- « La ville est partout » : le Kosovo expose son histoire à la Biennale de Venise

La Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine veut-elle prendre modèle sur la Russie~? Le Parlement de l'entité doit examiner un projet de loi prévoyant un contrôle des dotations financières venant de l'étranger. Une initiative vivement dénoncée par les ONG. Entretien avec Srđan Blagovčanin, de Transparency International.

- Bosnie-Herzégovine : les ONG dénoncent un « climat de lynchage » en Republika Srpska

Une agence de paris sportifs pour 1000 habitants, un cinquième de la population habituée aux jeux et de plus en plus d'addictions pathologiques. Depuis 2015, le nombre d'agences a triplé au fur et à mesure que le pays s'enfonçait dans la crise. Le rêve de nombreux Bosniens~: réaliser un gros gain et quitter le pays.

- Les agences de paris sportifs, ultime rêve des citoyens de Bosnie-Herzégovine

La saison estivale a déjà commencé, et rien ne semble plus difficile que de trouver des travailleurs saisonniers. Au Monténégro, le chômage frappe officiellement 22% de la population active, mais 18 000 emplois sont prévus pour les saisonniers étrangers. En cause, de bas salaires et la concurrence de la Croatie, elle aussi en manque de main-d'oeuvre saisonnière.

- Entre Monténégro et Croatie, la course aux travailleurs saisonniers

La Turquie, l'Albanie, le Maroc, l'Espagne, la Sicile sont à la mode, mais aussi des destinations plus lointaines et plus exotiques comme le Sri Lanka ou la Jordanie. La côte dalmate reste néanmoins, cette année encore, la destination privilégiée des touristes de Bosnie-Herzégovine. Dans un pays ravagé par la crise, les agences cassent leur prix et multiplient les offres de crédit. Tour d'horizon.

- Bosnie-Herzégovine : quand on part en vacances, où va-t-on ?

- Tourisme : dans un monde en crise, les Balkans, une destination refuge ?

Split 3 fête ses 50 ans. Construit pendant des années fastes du socialisme yougoslave, ce quartier à l'architecture unique se rapproche de ce que l’on appelle aujourd'hui la « démocratie urbaine ». Tous les habitants pouvaient voir le soleil et la mer depuis leur appartement, et les enfants se rendre à pied à l'école. Une rétrospective sur cette « ville dans la ville » est organisée jusque fin juin.

- Croatie : Split 3, un miracle de l’urbanisme yougoslave