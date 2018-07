A la Une: Albanie et Monténégro, un front commun face à l’afflux de réfugiés

Entre Albanie et Monténégro, c’est la lune de miel. Les gouvernements des deux pays ont tenu une première session commune mardi, l’occasion de signer une douzaine d’accords bilatéraux. Mais surtout d’essayer de s’entendre au sujet des réfugiés qui sont toujours plus nombreux à traverser l’Albanie et le Monténégro.

L’Albanie et le Monténégro affichent un front commun face à l’afflux de réfugiés.

Erdoğan est réélu dès le premier tour, et une majorité absolue au Parlement pour l’AKP et son allié nationaliste d’extrême-droite. Au terme d’une campagne éclair de 50 jours, les élections du 24 juin se sont soldées par une déroute pour la gauche et les forces démocratiques. Entre nationalisme et fuite en avant militariste, quelles seront les dynamiques politiques des prochains mois en Turquie ? Décryptage.

Turquie : quel avenir après la victoire d’Erdogan et de l’AKP ?

Menaces de mort, attentats au cocktail Molotov, sans oublier le risque d’être arrêté aux frontières de la Serbie pour « participation à des forces armées étrangères »... Les 103 Serbes engagés dans les Forces de sécurité du Kosovo (FSK) sont dans une fort désagréable position, entre le marteau et l’enclume. Ces derniers mois, les pressions augmentent pour les pousser à la démission.

Belgrade pousse les Serbes à quitter les forces de sécurité du Kosovo

La « phase finale » du dialogue entre Belgrade et Pristina a commencé, mais elle n’implique que les présidents des deux États. Au Kosovo, Hashim Thaçi, sous le feu des critiques de l’opposition, n’a pas le soutien de la majorité au Parlement.

Dialogue Kosovo-Serbie : Hashim Thaçi fait cavalier seul

La Macédoine sera invitée à rejoindre l’Otan lors du prochain sommet qui se tiendra les 11 et 12 juillet à Bruxelles. Toutefois, le pays est encore soumis à une condition s’il veut transformer l’essai : un référendum réussi à l’automne prochain sur l’accord conclu avec la Grèce.

Après l’accord avec la Grèce, l’Otan veut ouvrir ses portes à la Macédoine

Avec 10 % des suffrages aux élections législatives du 3 juin, le parti de la gauche radicale, Združena levica, a confirmé son importance sur la scène politique slovène. Pour son principal dirigeant, Luka Mesec, il est possible de mener une politique sociale pour tous, tout en restant dans le cadre de l’Union européenne.

Blocage politique en Slovénie : une alternative de gauche ?

Des milliers de femmes roumaines seraient quasiment réduites en esclavage dans les plantations de tomates de la région de Raguse, en Sicile. Le Parlement européen a été saisi par plusieurs députés qui demandent l’intervention de l’UE, mais le travail au noir fait les affaires de la mafia.

En Sicile, les tomates de l’esclavage pour les travailleuses de Roumanie

Dénigrer les Roumains et la Roumanie serait bientôt un délit passible de peines de prison. Sur le modèle de la loi contre l’antisémitisme, les députés roumains, de gauche comme de droite, de la majorité comme de l’opposition, veulent une loi contre « l’anti-roumanisme », dans un pays encore traumatisé par la Une de Charlie Hebdo sur Simona Halep.

Roumanie : les députés veulent une loi contre l’« anti-roumanisme »

La saison commence à Ulcinj, sur la côte monténégrine. Et des odeurs nauséabondes s’échappent des égouts, les déchets s’entassent sur les plages, à Valdanos ou dans l’estuaire de la Bojana. Les services municipaux sont débordés, et les autorités refusent de prendre la mesure du problème.

Monténégro : à Ulcinj, le tourisme au défi des déchets

Le Monténégro fait très peu pour aider l’innovation, et BeeAnd.me est quasiment la seule startup du pays. Créée par deux jeunes chercheurs, elle vient de mettre au point un modèle de ruche intelligente et connectée qui pourrait permettre de mieux comprendre et d’anticiper les maladies qui frappent les colonies d’abeilles.

Monténégro : une startup crée des ruches intelligentes pour sauver les abeilles

Plus de 2 800 centrales hydroélectriques pourraient être construites ces prochaines années sur les cours d’eau des pays des Balkans. Une véritable catastrophe écologique, alors que les écosystèmes aquatiques de la région sont parmi les plus riches d’Europe. Une étude menée dans le cadre du programme « Save the Blue Heart of Europe » tire la sonnette d’alarme.

Les rivières de Balkans au risque des barrages : alertez les poissons !

Le Bezisten sommeille depuis des années au cœur de la čaršija, le vieux bazar ottoman de Skopje. Les échoppes sont presque toutes fermées, mais cet ancien marché couvert, édifié au XVe siècle, pourrait renaître en devenant un quartier d’artistes.

Macédoine : le Bezisten du vieux bazar de Skopje attend sa renaissance

Juin 1968, à Belgrade, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, l’été yougoslave est bousculé par des mouvements de contestation étudiants. Alors que l’État s’est lancé dans d’importantes réformes économiques et sociales, la jeunesse sort dans la rue pour réclamer un socialisme plus authentique, contre les apparatchiks et la « bourgeoisie rouge ». Mais les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres et, bien vite, les manifestations furent étouffées par le Parti. Entretien.

1968 en Yougoslavie : la contestation étudiante et le crépuscule du socialisme