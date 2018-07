Nucléaire iranien: l'Iran salue une «volonté de résister» aux États-Unis

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Avant même le début de la réunion, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a prévenu : d’autres discussions seront nécessaires pour parvenir à une solution acceptable. Quelques heures plus tard, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, lui a donné raison, affirmant que d’autres réunions pourraient être organisées, sans toutefois donner de dates, rapporte notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace.

« Les participants sont convenus de suivre de près les progrès (des discussions) et de réunir de nouveau la commission mixte, y compris au niveau ministériel, en temps voulu afin de faire progresser nos efforts communs », a déclaré Federica Mogherini, qui a présidé la réunion et a lu le communiqué des six délégations.

« Les participants au #JCPOA ont reconfirmé leur engagement à la mise en œuvre complète et effective de l'accord nucléaire », a-t-elle tweeté.

"The participants in the #JCPOA reconfirmed their commitment to the full and effective implementation of the nuclear deal" @FedericaMog #IranDeal https://t.co/Vqal2fKUJb pic.twitter.com/96SkIal8YM European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) 6 juillet 2018

Aujourd’hui, les pays signataires ont surtout affirmé leur volonté d’aider l'Iran pour qu’il continue à exporter son pétrole, malgré la volonté des États-Unis de bloquer ces exportations dans le cadre du rétablissement des sanctions. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de protéger les entreprises étrangères qui pourraient être frappées par ces sanctions américaines.

Malgré ces objectifs établis, la réunion n’a pas permis d’établir les moyens concrets pour les atteindre. Or, le temps presse, car les premières sanctions américaines devraient entrer en vigueur début août. Et l’Iran l’a répété : sans garanties économiques satisfaisantes de la part des autres signataires, le pays n’aurait pas d’intérêt à rester dans l’accord et pourrait donc reprendre une partie des activités nucléaires qu’il a mise en sommeil.

L'Iran salue une «volonté de résister» aux États-Unis

« Ce que j'ai constaté pendant cette réunion c'est que tous les membres, même les trois alliés [de Washington: Berlin, Paris et Londres, NDLR] se sont engagés et ont la volonté politique pour prendre des mesures et résister aux États-Unis », a dit le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif dans un point de presse diffusé en vidéo par l'agence de presse iranienne Fars.

« C'est la première fois qu'ils montrent un tel engagement à ce niveau, mais il faudra voir à l'avenir [s'il y a une différence entre] ce qu'ils veulent véritablement faire et ce qu'ils pourront faire », ajoute Javad Zarif.

« D'après les explications [reçues], les méthodes [pour appliquer les propositions faites à l'Iran] sont parfaitement réalisables et s'ils continuent à faire preuve de cette volonté politique qu'ils ont montrée aujourd'hui, ils arriveront à faire avancer les choses sans aucun problème », conclut le chef de la diplomatie iranienne.

