En rencontre œcuménique, le pape appelle à protéger les chrétiens d'Orient

Avec notre correspondant au Vatican, Eric Sénanque

« Nous sommes venus en pèlerins à Bari, fenêtre grande ouverte sur le Proche-Orient », a rappelé le Pape François en introduisant la rencontre. C'est cette cité, posée au bord de la Méditerranée et où est vénéré Saint Nicolas, aussi bien par les catholiques que par les orthodoxes, que le souverain pontife a choisie pour lancer une nouvelle fois un appel à ne pas oublier les chrétiens d'Orient, dont les communautés souffrent de la violence et parfois de l'exil forcé, en Irak et Syrie avant tout.

Et c'est entouré des patriarches orientaux que le pape a élevé la voix pour dénoncer une nouvelle fois la guerre et ses destructions, le fondamentalisme et les migrations forcées. Un réquisitoire surtout contre ceux qui détournent le regard : « L'indifférence tue et nous voulons être une voix qui lutte contre l'homicide de l'indifférence, a-t-il clamé. Aujourd'hui le Moyen-Orient pleure, souffre et se tait, tandis que d'autres le piétinent en quête de pouvoir et de richesses. »

Appel à protéger les chrétiens d'Orient

Le pape a averti qu'un Moyen-Orient sans chrétiens « ne serait plus un Moyen-Orient » et invité à protéger le trésor de l'héritage culturel et spirituel de ces communautés chrétiennes orientales. Ces chrétiens dont les chants se sont envolés dans le vent de la Méditerranée.

Le pape François a ensuite retrouvé tous les chefs des Eglises orientales devant la basilique de Bari. Il a notamment évoqué Jérusalem « dont le statu quo exige d'être respecté selon ce qui a été décidé par la Communauté internationale et sans cesse demandé par les communautés chrétiennes de Terre sainte ».