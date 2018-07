Royaume-Uni: la marche solidaire avec les migrants arrive à Londres

La marche citoyenne et solidaire arrive ce dimanche 8 juillet à Londres. Elle a commencé à la frontière franco-italienne à Vintimille le 30 avril dernier et a traversé la France pour sensibiliser les habitants aux problèmes des migrations et de l'accueil des migrants.

Avec notre correspondant à Londres, Marina Daras

Après une dernière halte à Calais, la marche solidaire a traversé la Manche et fera son dernier arrêt ce dimanche midi à Hyde Park.

Organisé par l'association calaisienne L'Auberge des migrants, le cortège a reçu tout au long de son périple le soutien de plusieurs associations locales, mais aussi de particuliers et de migrants eux-mêmes, qui souhaitent sensibiliser les Français.

La marche citoyenne et solidaire se mobilise pour l'accueil des migrants, contre le « délit de solidarité », et contre le blocage des frontières franco-italienne et frontière franco-britannique.

L'association réclame donc la liberté de circulation et d'établissement, en Europe et en France, des migrants qui devraient avoir le choix du pays dans lequel ils veulent s'établir et demander protection.

Et après 1 500 kilomètres et une soixantaine d'étapes à travers la France, la marche vient finir sa course à Londres. Une ville qui est souvent synonyme de destination finale pour beaucoup de migrants, mais qui reste très difficile à atteindre.

