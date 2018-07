A la Une: le gardien «serbe» de l’équipe croate ou la tolérance à deux vitesses

Quand les tabloïds serbes ont découvert que Danijel Subašić était le fils de Jovo, Serbe de Croatie, tous les éditorialistes et commentateurs croates se sont piqués de tolérance, et ont entrepris de donner à leurs voisins des leçons d’ouverture : aujourd’hui, le sang ne compte plus, bien entendu ! C’est bien beau, mais ces louables valeurs s’appliqueraient-elles à un fils d’orthodoxe qui ne jouerait pas au football, ne serait pas prix Nobel ou n’aurait pas inventé l’électricité ? Le texte au vitriol de Jutarnji List.

Coupe du monde : Danijel Subasic, le gardien « serbe » de l’équipe croate ou la tolérance à deux vitesses

Comment un pays de moins de quatre millions d’habitants, sans investissements publics dans le sport et un fonctionnement du football de type mafieux peut-il réussir l’exceptionnel exploit de se hisser en finale de la Coupe du monde ? Difficile d’y répondre.

Coupe du monde 2018 : les Vatreni, mental gagnant

Vingt ans après son fabuleux parcours en France, l’équipe au damier rouge et blanc emmenée par Luka Modrić fait encore mieux que ses glorieux aînés. La Croatie va jouer dimanche sa première finale de Coupe du monde. Mercredi soir, l’ambiance était folle dans le centre de Zagreb. Reportage.

Les Vatreni joueront la finale de la Coupe du monde et toute la Croatie est euphorique

Alors que le sommet de l’Otan a débuté le 10 juillet à Bruxelles et que la Macédoine est invitée à devenir le 30e membre de l’Alliance, la situation politique à Skopje est de plus en plus tendue face à l’opposition du VMRO-DPMNE qui tente de faire capoter le référendum sur l’accord du nom avec Athènes.

La Macédoine invitée à devenir le 30e membre de l’Otan

Le cinquième Sommet du « Processus de Berlin » s’est ouvert ce lundi à Londres. Alors que le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne, la priorité devrait être donnée aux enjeux sécuritaires, mais aussi aux relations bilatérales entre Londres et les pays des Balkans.

Sommet de Londres UE-Balkans occidentaux : priorité à la sécurité

Comment faire avaler la pilule d’un accord avec le Kosovo ? Aleksandar Vučić se déclare pour la poursuite du dialogue, tout en promettant un référendum. Les tabloïds proches du régime tirent à boulets rouges sur les Albanais et l’UE, tandis que le ministre Dačić fait du lobbying pour la « déreconnaissance » du Kosovo. Omer Karabeg décode la communication complexe du maître de la Serbie.

Serbie : Aleksandar Vucic, le Kosovo et la promesse d’un référendum

Seulement 3 % des emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) sont recyclés en Serbie. Faute de nouveaux traitements, les sacs et les bouteilles en plastique finissent par s’accumuler et former des montagnes de déchets, polluant notamment les rivières. Pourtant, des solutions sont à portée de main.

Déchets plastiques : en Serbie, ça urge !

La campagne pour les élections du 7 octobre prochain en Bosnie-Herzégovine est encore une fois dominée par les polémiques nationalistes. La « gauche civique », favorisée par les ambassades occidentales, ignore comme toujours les problèmes sociaux, mais le SDP pourrait enfin prendre la mesure de la colère qui grandit dans tout le pays et se rapprocher de la rue. Analyse.

Bosnie-Herzégovine : la gauche va-t-elle enfin se réveiller ?

La Marche de la Paix doit rejoindre le mémorial de Potočari ce 10 juillet, à la veille des commémorations du 23e anniversaire du génocide de Srebrenica, où plus de 8000 hommes ont été tués par les forces serbes. Cette année, les restes de 35 victimes identifiées, dont un jeune homme de seize ans, seront inhumés.

Bosnie-Herzégovine : marcher pour le paix et ne pas oublier Srebrenica

« Pravda za Davida ! », « justice et vérité pour David, Dženan, Danijela et tous nos enfants ! ». 15 000 personnes étaient réunies samedi soir dans le centre de Banja Luka pour exiger que la lumière soit faite sur les meurtres toujours inexpliqués de ces jeunes gens. Une mobilisation inédite qui transcende les barrières communautaires.

La Bosnie-Herzégovine réclame justice pour David, Dzenan et tous ses enfants disparus

« Des milliers de visiteurs de Bosnie-Herzégovine envahissent nos plages tous les week-ends ! », titrait il y a quelques années un hebdomadaire local en Dalmatie. Mais qu’en est-il des estivants croates « à la petite semaine » et « au faible pouvoir d’achat » ? Et les locaux, ont-ils encore le droit de profiter de la plage sans rien dépenser ? L’édito au vitriol de Boris Dežulović.

Croatie : les Bosniens et les locaux, ces touristes de seconde zone

Saccage du littoral, du patrimoine naturel et culturel, plans d’urbanisme conçus dans le seul intérêt des investisseurs, souvent des Occidentaux qui cherchent à blanchir de l’argent au Monténégro... L’association Bokobran sonne la mobilisation citoyenne pour essayer de sauver les Bouches de Kotor. Entretien avec sa présidente, Antonela Stjepčević.

Monténégro : les citoyens se révoltent contre le saccage des Bouches de Kotor

Le gouvernement a obtenu la tête de Laura Codruța Kövesi, la chef de la Direction nationale anti-corruption (DNA). Lui-même menacé par une procédure de destitution, le Président Klaus Iohannis a signé le décret lundi. La procureure s’opposait notamment aux réformes de la justice que le Parti social-démocrate (PSD) veut introduire.

Roumanie : Laura Codruta Kövesi, figure de la lutte anticorruption, est révoquée

Gangrénée par 30 ans de corruption, la ville portuaire de Constanța, sur les rives de la mer Noire, tombe en ruines, tandis que les jeunes prennent le chemin de l’exode. Il est vrai que les opportunités de travail sont quasi inexistantes et que l’État est à peu près le seul et unique pourvoyeur d’emplois. Reportage.

Roumanie : bons baisers de Constanta, la ville qui se meurt

Depuis sept ans, le festival Pelicam de Tulcea, aux portes du Delta du Danube, est le rendez-vous du film d’environnement en Roumanie, avec un double objectif : amener les gens au cinéma et contribuer à une prise de conscience écologique. Rencontre avec son fondateur, le journaliste français Benjamin Ribout.

Roumanie : à Tulcea, le festival Pelicam, rendez-vous du cinéma environnemental