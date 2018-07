A la Une: en Grèce, le tourisme booste l’économie, mais suscite des inquiétudes

Près de 32 millions de touristes sont attendus en Grèce cette année, deux millions de plus qu’en 2017. Un boom qui permet de créer des emplois, mais qui génère aussi des conséquences néfastes pour les habitants et pour l’environnement. Reportage à Athènes et dans les îles prises d’assaut.

Pour la Commission européenne, le Kosovo doit (enfin) être exempté de visas

La Commission européenne a recommandé mercredi aux États membres d’exempter de visas Schengen les ressortissants du Kosovo. Un geste que Pristina attend depuis des années, mais il reste encore à savoir si cette « recommandation » sera suivie d’effets.

Serbie : Macron reçoit Vučić à l’Élysée, mais n’ouvre pas la porte à l’intégration

« Si rien n’est fait, la Serbie n’a aucune chance de rentrer dans l’Union européenne. » Mardi, le Président français a maintenu sa fermeté sur l’élargissement lors de sa rencontre à l’Élysée avec son homologue serbe. Emmanuel Macron devrait se rendre en Serbie le 1er décembre prochain.

France-Croatie : à Mostar-Ouest, une si belle défaite

À Mostar-Ouest, dans la partie croate de cette ville divisée de Bosnie-Herzégovine, la finale de la Coupe du monde 2018 France-Croatie a été très regardée. Et malgré la défaite des Vatreni (2-4), il y avait comme un parfum de victoire.

L’architecture socialiste yougoslave s’expose au MoMA de New York

C’est la consécration pour l’architecture titiste. Le Musée d’art moderne de New York consacre pendant plus de six mois une grande rétrospective aux bâtiments et aux monuments érigés dans toute la fédération yougoslave entre 1948, date de la rupture avec l’URSS et la mort du Maréchal Tito, au printemps 1980. Un hommage à l’utopie du béton au service du peuple.

La Russie aurait tenté de faire capoter l’accord sur le nom entre la Grèce et la Macédoine, Athènes voit rouge

La Russie aurait financé, par l’intermédiaire d’un milliardaire russo-grec, les opposants au changement de nom de la Macédoine, dont certains hooligans qui ont provoqué des échauffourées à Skopje. Athènes ne décolère pas contre cette ingérence russe, qui remet aussi de l’huile sur le feu entre Moscou et Washington, en pleine polémique Poutine-Trump.

Des migrants portent plainte contre la Bulgarie pour traitements inhumains

Quatorze demandeurs d’asile afghans aujourd’hui en France ont porté plainte contre l’État bulgare, le 27 juin, auprès de la Commission européenne et de la commission des pétitions du Parlement européen pour traitements inhumains et dégradants. Selon le règlement de Dublin, ils risquent tous de se voir renvoyer en Bulgarie.

Monténégro : « L’UE est impatiente de voir partir Milo Đukanović »

L’heure va-t-elle bientôt sonner pour l’opposition démocratique pro-européenne au Monténégro ? Les dirigeants d’Action réformée unie (URA) et des Démocrates du Monténégro l’assurent, le vent tourne à Bruxelles et l’Union européenne est prête à faire pression pour que Podgorica s’engage dans d’importantes réformes afin de respecter l’État de droit et se débarrasser de l’indéboulonnable Milo Đukanović. Entretien.

Les algues de la mer Noire disparaissent et c’est tout l’écosystème qui est menacé

Plus de la moitié des algues du littoral roumain ont disparu en un demi-siècle. En cause, la pollution de l’eau. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme.

Roumanie : Remus Cernea, le rock, la politique et finalement l’exil

Remus Cernea, c’est l’enfant terrible de la vie politique roumaine de ces dernières années. Ce fan de métal au catogan brun frisé a bâti sa réputation de trublion en luttant contre le pouvoir de l’Église et pour l’écologie. Écœuré après son mandat de député achevé fin 2016, il vient de quitter son pays pour vivre en Finlande. Portrait.

