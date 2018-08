A la Une: Croatie, comment survivre au tourisme de masse?

Chaque été, c’est la même rengaine en Croatie. On débat du tourisme et de son importance, cruciale, pour la bonne santé économique du pays. Mais on n’évoque jamais ses conséquences sur le quotidien des habitants et les bouleversements sociaux que cette activité saisonnière entraîne. Entretien avec le sociologue Sven Marcelić.

Croatie : comment survivre au tourisme de masse ?

Ljubljana veut renforcer les contrôles sur ses frontières, accusant Zagreb de laisser passer « trop de migrants et de réfugiés ». La Slovénie, membre de l'Espace Schengen, voudrait faire de la Croatie, qui ne l'est pas, une zone tampon aux frontières de l'UE. En pleine saison touristique, ces barbelés ne vont pas améliorer les relations entre les deux voisins.

Réfugiés : la Slovénie veut plus de barbelés sur sa frontière avec la Croatie

Qui parviendra à rassembler une majorité suffisante pour gouverner ? Deux mois après les législatives du 3 juin, la question agite toute la Slovénie. Alors que la stratégie à droite toute de Janez Janša a échoué, son dauphin Marjan Šarec tente de mettre sur pied une improbable « coalition arc-en-ciel ». Le spectre de nouvelles élections anticipées se rapproche.

Slovénie : deux mois après les élections, toujours pas de coalition

Le référendum qui doit valider le nouveau nom de « Macédoine du Nord » aura lieu le 30 septembre. À peine les députés avaient-ils voté cette date que les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains supposent que tout est déjà décidé, et s'indignent du caractère « consultatif » de ce scrutin qui doit ouvrir les portes de l'UE et de l'Otan à Skopje. Explications.

Accord sur le nom avec la Grèce~: en Macédoine, un référendum pour quoi faire ?

Macédoine vs Grèce : enfin l'épilogue de l'interminable conflit du nom ?

Pour travailler à l’aéroport international de Pristina, pas besoin de diplômes ou de qualifications dans le secteur de l’aviation. Il suffit d’être proche d’un politicien important ou, mieux encore, du héros de l’UÇK Adem Jashari, qui a donné son nom au terminal. L’enquête de Balkan Insight sur des dérives qui menacent chaque jour des milliers de passagers.

Kosovo : incompétence et népotisme, l'aéroport de Pristina n'a pas de pilote

Il avait passé 28 ans dans les geôles yougoslaves, accusé par le régime titiste de marxisme-léninisme « envériste » et de « séparatisme pan-albanais ». Adem Demaçi est mort jeudi, à l'âge de 82 ans. La classe politique de Pristina lui a rendu un hommage unanime et trois jours de deuil national ont été prononcés.

Funérailles nationales pour Adem Demaçi, le « Mandela du Kosovo »

Pendant longtemps, les migrations trans-adriatiques entre Tirana et Rome n'allaient que dans un seul sens, d'est en ouest. Aujourd'hui, le balancier semble se rééquilibrer. Patrons, retraités et étudiants italiens partent tenter leur chance en Albanie. Reportage.

L'Albanie, nouvel eldorado des Italiens ?

Dans les Balkans, aucun suivi, aucune surveillance. Voilà le constat sans appel du rapport que vient de publier le Centre Simon Wiesenthal sur les activités en ligne des groupes néo-nazis. { Radio Slobodna Evropa } a rencontré le rabbin Abraham Cooper qui a supervisé cette étude. Entretien.

Balkans : sur les réseaux sociaux, les néo-nazis répandent leurs discours de haine en toute impunité

Les terribles incendies qui ont ravagé la région balnéaire de Rafina, à l'est d'Athènes, dans la nuit de lundi à mardi ont fait au moins 88 morts. Depuis, l'aide s'organise, avec de nombreux bénévoles, et les dons affluent pour soutenir les sinistrés. Reportage.

Grèce : après les incendies meurtriers, la solidarité s'organise et les critiques pleuvent

Canicules, vagues de froid et inondations : les Balkans au défi des changements climatiques