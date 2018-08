A la découverte de Compostelle par la côte portugaise

Les chemins français de Compostelle commémorent les 20 ans de l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité. L’occasion de découvrir un « nouveau » chemin, par la côte portugaise, entre Porto et Valença. 150 km de douceur, de richesses patrimoniales et d’hospitalité. Reportage.

Elle a le visage jovial et la curiosité des personnes qui s’ennuient. Madame Rosa adore faire un brin de causette sur le pas du portail de son jardin, qui borde le chemin de Compostelle. « Depuis que le parcours a été réaménagé, on voit du monde. Ce sont souvent des étrangers, je ne parle pas leur langue, mais j’aime bien leur souhaiter bon voyage quand même ». La vieille dame rit franchement quand on lui suggère qu’elle pourrait bien installer devant sa maison une petite buvette pour désaltérer les pèlerins ou les marcheurs. « C’est une bonne idée, mais je suis trop vieille pour ça », ajoute la vieille dame en montrant la canne qui l’a soutient.

Elle habite non loin d’Areosa, un lieu-dit près de Viana do Castelo, où le chemin côtier portugais vers Compostelle traverse des petits bois, enjambe des ruisseaux et coupe des voies ferrées. Ce chemin qui mène au sanctuaire espagnol (Galice) vient d’être réhabilité et rendu aux marcheurs, après des années de quasi-oubli.

Pourtant Rosa habite sur ce qui est peut-être l’un des plus anciens chemins dédiés à l’apôtre. C’est en effet à Castelo de Nieva, toujours dans cette région de Viana, que des archéologues ont trouvé une pierre portant une inscription datée du IXe siècle, de la même époque que la découverte du tombeau de Saint-Jacques. Une découverte un peu mystérieuse qui ferait du chemin l’ancêtre de tous les parcours saints.

Un parcours sans embûches

Une certitude, le chemin côtier fut l’un des plus fréquentés à l’époque médiévale, puis ensuite au XVIIIe siècle, avant une nouvelle fois de redevenir confidentiel. Il vient d’être réhabilité, à l’issue d’un « petit » miracle de Saint-Jacques, comme le dit avec fierté Aurora Viães, conseillère municipale chargée de la culture à Vila Nova de Cerdeira, jolie ville sur le fleuve Minho, qui sépare le Portugal de l’Espagne. « Il a fallu dix ans pour que les dix municipalités de notre région nord-ouest se réunissent autour d’un objectif commun. Le plus difficile a été de s’accorder sur le tracé. D’abord parce qu’il existe de nombreuses variantes, ensuite parce qu’il fallait déterminer à quelle commune appartenait tel ou tel patrimoine. Enfin il fallait trouver un langage unique de communication, notamment pour la signalétique. »

Les fonds européens à hauteur de deux millions d’euros attribués en 2017 au chemin côtier sont venus à point nommé pour lancer officiellement le chemin. Depuis l’organisation a commencé à comptabiliser les marcheurs : ils ne sont pour l’instant que quelques milliers, mais la fréquentation a augmenté de 64 % entre 2016 et 2017.

Vila Nova de Cerveira jouit d’une position privilégiée sur le Minho. A environ 20 kilomètres de la côte, la jolie ville est l’un des passages traditionnels vers l’Espagne. Jusqu’à la construction du pont international en 2004, joliment dit « de l’amitié », la traversée des pèlerins se faisait par bateau. Si à Caminha, à l’embouchure du fleuve, la traversée se fait en ferry, à Cerveira, c’est avec une barque privée que la tradition a été remise au goût du jour, et les pèlerins bénéficient d’une réduction sur la traversée à bord de la barque à moteur.

L’étape fut autrefois très recherchée aussi pour son riche patrimoine religieux parfois mystérieux. La statue de la chapelle de Notre-Dame d'Ajuda représente une vierge Marie aux longs cheveux bouclés, aux traits fins nordiques et vêtue de beaux atours. Si belle que les habitants l’ont surnommée « la vaniteuse » ou « la coquette », le mot « vaidosa » ayant les deux sens en portugais. Qui a servi de modèle ? Nul ne le sait, mais le culte de cette vierge d’Ajuda est toujours vivace.

Au café central le patron tamponne avec élégance et sérieux le carnet du pèlerin. RFI/Marie-Line Darcy

Porto vaut bien un arrêt

Sans avoir la monumentalité du chemin français de Compostelle, les étapes du chemin côtier portugais regorgent d’un patrimoine intéressant, notamment sous son aspect baroque, marqué au sceau de l’âge d’or portugais (XVIIe et XVIIIe siècle). Le chemin s’étend sur 149,5 km jusqu’à Valença, depuis Porto, point de départ officiel. « Les pèlerins débarquaient sur les quais du Douro, et convergeaient ensuite vers la cathédrale. L’ancienne muraille abritait une chapelle consacrée à Saint-Jacques et le passage était obligé. Aujourd’hui, on peut s’y procurer le carnet du pèlerin qui pourra être tamponné aux étapes », explique Manuel Gusmão, archiviste à la mairie de Porto.

Dans la cathédrale une curiosité : la statue de Saint-Jacques le représente portant le bourdon, le bâton de pèlerin, dans la main gauche au lieu de la main droite. Le sculpteur était-il gaucher ? Là encore le mystère demeure. Porto vaut qu’on s’y arrête, avec ses ruelles moyenâgeuses à l’assaut des collines, ses placettes où se serrent des maisons colorées à étages, et aux balcons de bois, les points de vue sur la ville et son fleuve d’or…

L’élément liquide est une constante. Et même si le chemin côtier ne longe que rarement les plages, l’océan n’est jamais loin. « On le sait peu, mais le pèlerinage se faisait aussi par bateau, depuis le sud du Portugal, et jusqu’aux ports de Galice. Les pèlerins s’arrêtaient aussi à Viana do Castelo où les hospitaliers de la Miséricorde offraient le gîte. Les marcheurs de Saint-Jacques y recevaient quelques pièces pour aller prier sur le tombeau du Saint », explique Miguel Costa archéologue à la mairie de la ville. L’histoire petite ou grande, les légendes et les mystères qui entourent Compostelle ressurgissent peu à peu dans cet ouest portugais qui, trop souvent marqué par l’exode, revit. La simplicité, l’authenticité et l’hospitalité sont les maîtres-mots. Les pèlerins croiseront souvent les sourires généreux comme ceux de madame Rosa.

Ensuite, il restera 108 km à parcourir pour atteindre Compostelle la Magnifique.

Saint-Jacques gaucher, cathédrale de Porto. RFI/Marie-Line Darcy

.