A la Une: entre Kosovo et Serbie, l’heure de la «rectification» des frontières?

On ne parle plus que de cela. Hashim Thaçi et Aleksandar Vučić évoquent une « rectification » des frontières, comme base d’un « accord final » entre le Kosovo et la Serbie, mais pourquoi donc un tel accord serait-il brusquement devenu si urgent ?

« Partition » du Kosovo : la Macédoine a peur d’un effet domino

Croatie : Serbe, pacifiste et antinationaliste, je suis allée couvrir les commémorations d’Oluja

Comme chaque année, la Croatie a célébré en grande pompe la reconquête de la Krajina, le 5 août 1995. Une cérémonie à la gloire du nationalisme à damier rouge et blanc où le monde se divise en deux catégories, les bons Croates et les méchants Serbes. Notre photographe belgradoise y assistait pour la première fois. Reportage.

Roumanie : dans le Banat, les entreprises manquent de main-d’œuvre

La région du Banat, dans l’ouest de la Roumanie, est en pleine croissance, mais les entreprises sont confrontées à un problème inédit : la pénurie de main-d’œuvre. Les salaires restant bas, les travailleurs locaux préfèrent partir à l’étranger. Au point que les patrons font désormais venir des Vietnamiens pour faire tourner les usines.

Bosnie-Herzégovine : le parc national qui divise Srebrenica

Une nature sauvage et une région presque vide d’hommes. Le Parc national de la Drina peut-il représenter une opportunité de développement pour la région de Srebrenica, qui porte toujours les lourdes séquelles du massacre de 1995 ? Soutenu par les autorités de la Republika Srpska, le projet ravive pour l’instant les divisions.

Serbie : mobilisation générale pour « sauver » l’écriture cyrillique

L’usage de l’alphabet cyrillique régresse : en cause, Internet et les réseaux sociaux. Pour contrecarrer cette tendance, les institutions publiques, les écoles mais aussi les entreprises seront obligées, sous peine d’amende, d’utiliser le cyrillique. Et le ministre de la Culture annonce la création d’un Conseil de la langue serbe.

Le Monténégro va remettre ses passeports en vente

Gérard Depardieu, Thaksin Shinawatra ou Mohammed Dahlan sont déjà citoyens d’honneur du Monténégro, mais le petit pays entend bien ouvrir officiellement l’accès à une « citoyenneté économique » pour les investisseurs étrangers. Un projet qui suscite déjà l’inquiétude de l’Union européenne. Le Monténégro va-t-il devenir un refuge pour les mafieux du monde entier ?

Macédoine : la contraception est toujours un sujet tabou

Trop peu d’informations et des moyens contraceptifs qui ne sont pas remboursés. En Macédoine, 1,9 % seulement des femmes de moins de 29 ans utilisent des contraceptifs oraux. Évoquer la santé sexuelle demeure toujours un tabou dans une société patriarcale, avec parfois de bien lourdes conséquences sanitaires.

Moldavie : le monde en marge de Savatie Bastovoi, moine, écrivain et bâtisseur

Savatie Bastovoi a servi vingt ans dans un monastère de Transnistrie, la région séparatiste russophone de Moldavie, dont il vient de se faire cordialement expulser. Mais il est aussi écrivain, peintre, artisan, bâtisseur, photographe, etc. Un homme qui aime les marges et les marginaux tout en étant hyper-connecté, bien loin du retrait monastique que l’on pourrait imaginer. Portrait.

Musique : Nouveaux fossiles ou Ibn Tup, ces groupes yougos aux noms bizarres

La Yougoslavie socialiste disposait d’un marché du disque florissant, avec deux millions de disques vendus chaque année. Plus qu’en Espagne ou en Allemagne. Le régime misait sur la musique et favorisait la création de nouveaux folklores ou le rock local pour montrer son ouverture vers l’Occident. Et certains groupes faisaient preuve d’une étonnante créativité pour se trouver un nom. Florilège.

Cinéma : le Festival de Sarajevo ouvre ses portes

Le 24e Festival du film de Sarajevo, incontournable rendez-vous du septième art dans les Balkans, débute ce vendredi 10 août. Créé durant le siège de la ville en 1995, le festival accueille cette année 266 films venus de 56 pays, dont 52 films en première mondiale. Un record.