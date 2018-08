Allemagne: Bayer sur la défensive après la condamnation de Monsanto

Les observateurs s'interrogent encore en Allemagne sur le bien-fondé de la reprise par le groupe pharmaceutique Bayer de l'Américain Monsanto. Un rachat inédit dans l'histoire industrielle germanique, avec 62,5 milliards de dollars. Mais la condamnation de Monsanto aux Etats-Unis à des dommages de près de 290 millions d'euros en raison du danger cancérogène de son herbicide Roundup et de sa substance glyphosate risque de coûter cher à Bayer en termes financiers et d'image.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Le glyphosate est sûr et non cancérogène ». Le groupe pharmaceutique Bayer a réagi rapidement et sans nuance au jugement américain. L'entreprise allemande se veut sûre d'elle-même et évoque dans sa réaction « des preuves scientifiques, des évaluations réglementaires dans le monde entier et des décennies d'utilisation pratique du glyphosate ».

Mais le jugement du tribunal de San Francisco a relancé les débats en Allemagne sur les pesticides de Monsanto. Renate Künast du parti écologiste Alliance 90 / Les Verts et ancienne ministre de l'Agriculture a réclamé l'interdiction de l'utilisation du glyphosate en Allemagne. Les organisations de défense de l'environnement ont aussi plaidé pour une telle mesure.

Divisions

Fin novembre 2017, l'Union européenne avait autorisé l'utilisation du produit pour cinq années supplémentaires. Le vote de l'Allemagne avait été décisif, et ce malgré un désaccord au sein de la grande coalition entre les conservateurs favorables à une prolongation et les sociaux-démocrates qui y étaient opposés.

La reprise par Bayer de Monsanto avait relancé depuis les débats sur le glyphosate et ses dangers potentiels. Le risque pour l'entreprise allemande est énorme, non seulement à cause de nombreuses autres plaintes aux Etats-Unis, mais aussi en termes d'image.