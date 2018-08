A la Une: Serbie, cette guerre contre la mafia que personne ne veut mener

Jamais il n'y avait eu autant de meurtres en Serbie depuis 2003. La « lutte contre la mafia », annoncée par l'État depuis 2016, est un leurre. En réalité, les réseaux criminels noyautent la justice et la police. L'implacable réquisitoire de Stevan Dojčinović.

Lire :

Serbie : cette guerre contre la mafia que personne ne veut mener

L’État serbe a donné le feu vert aux investisseurs pour la construction de 58 centrales hydroélectriques sur plusieurs rivières à Stara Planina. S’étalant à l'est de la Serbie, ce massif montagneux constitue la frontière naturelle entre la Serbie et la Bulgarie et continue jusqu'à la mer Noire. Cette zone protégée est l’une des plus grandes réserves naturelles de Serbie.

Lire :

Serbie : mobilisation citoyenne contre les centrales hydroélectriques à Stara Planina

Dans les Balkans, l'environnement, un problème oublié

Du riz, du maïs et du soja estampillés «~bio~», mais issus de semences génétiquement modifiées… C’est ce qu’a découvert l’Agence alimentaire et vétérinaire (AAV), alors que l’importation d’OGM est interdite en Macédoine depuis 2015. La société concernée se défend, mais l’Agence va poursuivre ses investigations.

Lire :

Macédoine : des produits OGM retrouvés sur le marché du bio

Agriculture et gastronomie : le bio, atout majeur des Balkans

C'est un vieux serpent de mer adriatique qui oppose depuis des années la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Zagreb veut construire un pont pour relier la péninsule de Pelješac au continent, contournant l'enclave bosnienne de Neum. Les travaux ont débuté le 30 juillet.

Lire :

Bosnie-Herzégovine : Zagreb relance la construction du pont de Pelješac

Ce sont des moines trappistes qui ont été les premiers à fabriquer de la bière à Banja Luka, et la célèbre Nektar est une héritière de cette longue tradition. Implantés depuis 1869 dans la ville, ils ont aussi créé un fameux fromage et la première centrale hydroélectrique des Balkans.

Lire :

Bosnie-Herzégovine : comment les moines trappistes ont apporté la bière et l'électricité à Banja Luka

Catholiques en Bosnie-Herzégovine : une communauté en voie de disparition ?

Le cyrillique pourrait-il devenir «~l'alphabet principal~» de la Republika Srspka ? Le gouvernement de Banja Luka a formé un groupe de travail pour préparer une loi sur la langue dans l'entité. Une initiative qui fait bondir les représentants bosniaques et croates, à quelques semaines des élections du 7 octobre prochain.

Lire :

Bosnie-Herzégovine : une loi pour privilégier le cyrillique en Republika Srpska ?

Grandir loin de la terre de ses ancêtres, c'est le lot des enfants de toutes les diasporas. Pour ceux du Kosovo, la guerre est venue jeter son ombre sur ce déchirement. Née à Suhareka, Jehona Kicaj s'est installée en Allemagne en 1993 avec ses parents. Témoignage.

Lire :

Kosovo : ces ombres qui planent au-dessus des enfants de la diaspora

L'Albanie est un pays très rural et la modernisation libérale de la production agricole n'a pas porté ses fruits. Avec de très petites exploitations, très peu de mécanisation, les paysans albanais ne peuvent pas survivre. Ils ne cessent de s'exiler à l'étranger ou bien de rejoindre la masse du lumpenproletariat désœuvré qui converge vers Tirana.

Lire :

Albanie : la disparition annoncée des paysans

Lorsqu'ils en ont les moyens, les Roumains préfèrent aller faire soigner leur cancer ou leur infertilité dans des hôpitaux étrangers où ils ont accès aux techniques les plus modernes et aux traitements les plus récents. Dans l'autre sens, des étrangers et des Roumains de la diaspora affluent en Roumanie pour des soins dentaires ou de la chirurgie esthétique à bon marché. État des lieux.

Lire :

Tourisme médical : ceux qui partent de Roumanie et ceux qui viennent s'y faire soigner

En Transnistrie, la société civile et les médias restent largement surveillés par les services de sécurité. Comment faire du journalisme et avoir accès à des informations fiables~? Entretien avec Nikolaj Kuzmin, jeune journaliste et membre du Klub 19, une association de défense des droits de la personne.

Lire :

Moldavie : comment peut-on être journaliste en Transnistrie ?

L'art « naïf » de la Podrava a connu un immense succès après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui réduite à quelques clichés pour touristes, cette peinture paysanne plonge pourtant ses racines dans l'engagement social des artistes croates et la volonté de faire naître un art issu du peuple.

Lire :

Art naïf en Croatie : de la révolte sociale au kitsch touristique

Dans les années 1990, alors que la guerre faisait rage dans les pays voisins, la Serbie de Milošević sombrait de plus en plus dans l’isolement, les queues s’allongeaient devant les magasins vides et les émissions de télé abrutissaient le peuple. Pourtant, la créativité foutraque des publicités de l'époque fait encore le régal des amateurs.

Lire :

Serbie : les pubs des années 1990, l’âge d’or du grand n’importe quoi