Russie: 100 jours de grève de la faim pour Oleg Sentsov

Trois mois sans manger, à peine de l’eau et du glucose pour éviter d’être nourri de force… Personne hormis des médecins russes n’a pu examiner Oleg Sentsov. Mais les spécialistes le savent : la situation est proche du point de non-retour. L’état de santé du réalisateur ukrainien est alarmant.

« La situation n’est pas simplement mauvaise, elle est catastrophique », alertait la cousine du cinéaste sur Facebook la semaine dernière, ajoutant que le militant « écrit que sa fin est proche et ne parle pas de sa libération ».

Accident cardiaque à la mi-mai, 30 kilos perdus... L'homme de 1m90 exige la libération des 70 Ukrainiens détenus en Russie et a toujours refusé de reconnaître l’invasion et l’annexion russes de la Crimée en mars 2014. « Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des principes si on n'est pas prêt à souffrir, voire à mourir pour eux », disait Oleg Sentsov.

Le cinéaste de 42 ans a été condamné il y a 3 ans à vingt ans de prison pour terrorisme et trafic d’armes. Amnesty International avait qualité sont procès de « stalinien ».

« Oleg Sentsov ne demande pas sa propre libération... »

Mikhail Fedotov, président du Conseil présidentiel russe pour les droits humains et la société civile (conseil auprès du président Poutine) s’est exprimé au micro de RFI sur la situation de Sentsov et les perspectives de libération : « En ce qui me concerne, j’espérais voir ce problème réglé depuis longtemps. Mais nous nous rendons compte de la complexité du problème, car Oleg Sentsov ne demande pas sa propre libération, il pose comme condition pour mettre un terme à sa grève de la faim la libération de tous les Ukrainiens détenus sur le territoire de la Fédération de Russie ».

« Il faut en même temps poser la question de la libération de tous les Russes détenus en Ukraine. La chose la plus juste à faire serait que tout le monde rentre chez soi – et les Ukrainiens et les citoyens russes. On ne peut pas régler cette question unilatéralement, il faut la régler de manière bilatérale. C’est une route à double sens. Nous - au conseil présidentiel pour les droits humains - nous regardons cette situation d'un point de vue humanitaire, mais il y en a ceux qui le regardent d'un point de vue politique. Je sais que plus le problème est politisé, plus il est difficile de trouver une solution. Notre Conseil ne peut faire qu'une chose, c’est de suggérer et demander, demander et suggérer. Et on va continuer à le faire », souligne Mikhail Fedotov.

La question de l'échange de prisonniers

Commissaire aux droits de l'homme du parlement ukrainien, Lioudmila Denisova a tenté en vain de voir Oleg Sentsov en prison. Elle milite pour un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.

« Quand le président ukrainien Petro Porochenko a obtenu auprès du président russe Vladimir Poutine l’autorisation qui nous a permis de rendre visite à Oleg Sentsov, je pensais que la prochaine étape serait sa libération, son échange ou une grâce. Vu que, finalement, nos visites à Sentsov n’ont pas été autorisées, il est difficile de parler, pour le moment, de grâce ou d’échange des prisonniers. Il est impossible de passer un quelconque accord avec la partie russe, elle ne s’acquitte pas de ses obligations. »

« La Russie considère Oleg Sentsov comme terroriste, et le porte-parole de Poutine Dimitri Peskov affirme qu’il est détenu sous ce chef d'accusation. Mais nous détenons aussi des Russes pour terrorisme et nous sommes prêts à les échanger. N’importe quelle nouvelle initiative peut aider à résoudre le problème. Il reste une dernière solution : c’est de négocier avec les autres pays le durcissement des sanctions contre la Russie. Je crois qu’on peut encore sauver Oleg Sentsov ».

« Poutine joue avec le feu »

L’attitude de Vladimir Poutine dans cette affaire interpelle Anreï Kolesnikov, politologue au Centre Carnegie à Moscou. « Poutine et son administration ne prennent jamais aucune décision sous la pression de l’opinion publique. C’était toujours le cas pendant toute la période de sa ‘‘règne‘‘. On a l’impression que les autorités russes ne croient pas que la vie de Sentsov est sérieusement en danger. Autrement, elles auraient déjà fait quelque chose. Le décès de Sentsov (que dieu nous en garde) aurait, sans aucune doute, un impact extrêmement grave sur l’image du pouvoir russe. »

Le chercheur pointe par ailleurs l'opacité totale qui règne autour des discussions sur le cas du cinéaste. « Nous ignorons complètement ce qui se passe lors des échanges diplomatiques sur la situation de Sentsov. Qu’est-ce que Poutine a dit au président Macron ? Nous ignorons toutes les détails de ces entretiens. Ce qui est évident dans cette situation, c’est que Poutine continue à jouer avec le feu ».