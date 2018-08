A la Une: tractations entre le Kosovo et la Serbie en vue d’un «accord final»

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Les grandes tractations se poursuivent entre les présidents Hashim Thaçi et Aleksandar Vučić en vue d’un « accord final » entre le Kosovo et la Serbie. Dans le sud de la Serbie à majorité albanaise, on se prépare à toute éventualité en se souvenant des nombreuses promesses restées lettre morte. De son côté ce temps, l’Église orthodoxe serbe du Kosovo s’oppose à tout échange de territoires entre les deux pays.

Entre Serbie et Kosovo, la « correction des frontières » divise la vallée de Preševo

Serbie : l'Église orthodoxe contre toute partition du Kosovo

Rien ne va plus entre Ankara et Washington. Après le doublement des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium turcs, la livre a accéléré sa chute face à l’euro et au dollar, plongeant l’économie turque dans la tourmente. Alors que le Président Erdoğan appelle au boycott des produits américains, la « lutte nationale » s’organise dans le pays.

Turquie : Erdoğan appelle à la « lutte nationale » pour sauver la livre

Les citoyens macédoniens vivant à l’étranger pourront voter dans les ambassades et consulats pour le référendum du 30 septembre sur l'accord sur le nom avec la Grèce. La diaspora est très divisée, certains estimant qu’ils n’ont pas à donner leur avis sur l’avenir d’un pays qu’ils ont quitté. Tour d’horizon dans les rues de Skopje.

Macédoine : le référendum sur l'accord avec la Grèce divise la diaspora

En Macédoine, le procès Titanic a repris la semaine dernière. Il vise d’anciens fonctionnaires du VMRO-DPMNE et lève le voile sur la mécanique bien huilée qui visait à démarcher les électeurs de la diaspora via les ambassades. L’ancien Premier ministre Nikola Gruevski est sur le banc des accusés.

Macédoine : « Titanic», le procès qui pourrait faire couler Nikola Gruevski

Lundi 20 août, Athènes a reçu le dernier plan d’aide accordée par la Troïka après huit années à se serrer toujours plus la ceinture. En réalité, la Grèce va toujours devoir montrer patte blanche auprès de ses bailleurs internationaux et même Alexis Tsipras préfère faire profil bas.

Crise en Grèce : la fin des plans d'austérité, mais pas la fin des comptes à rendre

Selon le ministère allemand de l’Intérieur, sur 19,3 millions d’Allemands originaires d’un pays étranger, quelque 2,6 millions viennent des pays des Balkans, dont plus de 850 000 de la seule Roumanie. Viennent ensuite les Kosovars, les Croates, les Bosniens, les Serbes.

Allemagne : plus de deux millions d'immigrés viennent des Balkans

Depuis des mois, les réfugiés affluent dans la ville de Bihać, coincée à l’extrémité occidentale de la Bosnie-Herzégovine, près des frontières croates. Malgré l’aide de la population et des organisations humanitaires locales, la situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. Le maire de la ville, Šuhret Fazlić, dénonce le manque d’aide des autorités centrales de l’État.

Bosnie-Herzégovine : « Nous ne sommes pas contre les migrants, mais contre les conditions d'accueil inhumaines »

Le Musée olympique de Sarajevo conservait la mémoire des Jeux d’hiver de 1984. L’édifice a été détruit durant la guerre, mais ses collections ont été préservées et vont prendre place dans un édifice rénové, tandis que la capitale bosnienne va accueillir le Festival olympique d’hiver de la jeunesse européenne en février 2019.

Bosnie-Herzégovine : la renaissance du Musée olympique de Sarajevo

Les touristes sont de plus en plus nombreux à fréquenter le littoral slovène et particulièrement la petite ville de Piran, mais bien peu connaissent l’histoire et les richesses culturelles de la cité. Une lacune que les autorités municipales souhaitent combler, en s’appuyant notamment sur la figure du musicien Guiseppe Tartini.

Slovénie : Piran, future « porte culturelle » de l'Istrie ?

L’histoire de Močvara, le plus important club alternatif de Zagreb, c’est celle d’une génération qui a grandi dans les années 1990, quand le nationalisme écrasait toute la vie culturelle croate, c’est celle d’alternatives qu’il a fallu inventer. Témoignages.

Croatie : le club Močvara, bastion de la résistance culturelle

1968. Un vent de changement social, politique et culturel souffle sur plusieurs pays du monde. En Tchécoslovaquie, ce mouvement commence dès le 5 janvier, se termine le 21 août avec la répression des chars soviétiques et donne des idées à certains jeunes Roumains qui aimeraient bien que les choses bougent aussi chez eux. Témoignage de Nicolas Trifon, 19 ans à l’époque et l’âme révolutionnaire.

Roumanie : comment et pourquoi Mai 68 n'a jamais eu lieu