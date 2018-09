Les citoyens européens restent trop exposés à la pollution de l'air

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota

Malgré les politiques de l'Union européenne, la qualité de l'air ne s'est pas améliorée. L'Union a défini des limites en concentration de polluants que les citoyens respirent.

En 2016 pourtant, seuls six Etats membres sur 28 ont pu respecter ces limites : l'Estonie, l'Irlande, Chypre, la Lettonie, la Lituanie et Malte. « Dans les pays de l'Est, on a surtout des problèmes par rapport au charbon, par rapport au chauffage. Mais si on parle de la France par exemple, chacun sait qu'il y a des problèmes d'émissions liées aux voitures par exemple, en particulier les moteurs diesels. On sait qu'il y a des feux de cheminée qui créent des problèmes, l'agriculture est une grosse source de pollution secondaire également, avec l'amonium », développe Frédéric Soblet, auditeur à la Cour des comptes européenne.

Dans certains Etats membres, comme la Bulgarie ou la Hongrie, les conséquences sur la santé dues à la pollution de l'air sont plus importantes qu'en Chine !

La Cour des comptes souligne également que la directive de la Commission européenne sur la qualité de l'air remonte à 2008. Les normes ne sont pas assez strictes et bien en deçà des données de l'Organisation mondiale de la santé. La Cour demande notamment une révision de cette directive, des mesures plus adéquates de la pollution et une meilleure information des citoyens.