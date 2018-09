À la Une: sanction de l'UE, Viktor Orban peut compter sur le soutien des Balkans

En Hongrie, le Premier ministre, Viktor Orban a de fidèles alliés parmi les conservateurs et les nationalistes des Balkans. Mercredi, la majorité des eurodéputés PPE de Croatie, Slovénie et de Bulgarie ont voté contre l’ouverture de la procédure de sanctions visant la Hongrie à cause des « menaces » que le pays fait peser sur les valeurs fondamentales de l’Union.

Sanction de l'UE contre la Hongrie : Orban peut compter sur ses soutiens des Balkans

La campagne des législatives débute en Bosnie-Herzégovine. Le maître de l'entité serbe, Milorad Dodik, ne compte pas seulement sur le soutien de Moscou, mais aussi sur celui de Washington et de « l’axe souverainiste européen » que veut former Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald Trump, en fédérant les droites extrêmes.

« Axe souverainiste » : Milorad Dodik, relais de Steve Bannon en Bosnie-Herzégovine ?

Ce week-end, Aleksandar Vučić était en voyage au Kosovo. Sa visite a commencé samedi à Gazivode et Zubin Potok, malgré le refus initialement opposé par Pristina, avant de se poursuivre dimanche à Mitrovica. Vendredi, à Bruxelles, le Président serbe avait refusé de rencontrer son homologue Hashim Thaçi.

Serbie : Vučić s'en vient au Kosovo, en défi à Pristina

Violences policières, vols, refus d’accepter le dépôt d’une demande d’asile. La Croatie viole toutes les conventions internationales, ainsi que le dénonce un rapport de l’UNHCR. Face à ces lourdes accusations, les autorités de Zagreb continuent d’opposer le silence.

Réfugiés : l’UNHCR dénonce les violences de la police croate

Né au Congo Kinshasa, Aimé Léma est arrivé à Bucarest peu après la chute du communisme. Jeune étudiant en chimie, il s’est fait un nom dans les stades de foot. Patron d’une PME, marié à une Roumaine, il est aujourd’hui le seul entraîneur noir du pays. Portrait d’un homme pour qui l’intégration est un droit qui se mérite.

Football et intégration : Aimé Léma, Roumain, de la tête aux pieds

Légende de la boxe yougoslave et champion d’Europe amateur et professionnel, Marijan Beneš s’est éteint le 4 septembre à Banja Luka à l’âge de 67 ans des suites d’une longue maladie. Musicien et poète, cet humaniste « croate, bosnien et serbe » avait aussi fondé une école de boxe pour les enfants roms.

Yougoslavie : Marijan Beneš, boxeur, musicien et poète devant l’éternel

Depuis 2014, plusieurs centaines de membres de l’organisation des Moudjahidines du peuple iranien sont réfugiés en Albanie, près de Durrës, après avoir vécu des années dans des camps de réfugiés en Irak. Un récent rapport de la police affirme qu’ils représenteraient un « danger » pour la sécurité publique du pays : en fait, ce sont les membres de l’organisation qui veulent la quitter qui sont menacés.

Albanie : les moudjahidines iraniens sont-ils un danger pour la sécurité publique ?

Que ce soient dans les pays de l’ancienne Yougoslavie, en Roumanie ou bien en Bulgarie, la région fourmille d’ingénieurs talentueux et de développeurs créatifs. Après l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe de l’Ouest, les Balkans pourraient bien devenir la nouvelle Terre promise du jeu vidéo, à condition que les États reconnaissent ce potentiel gigantesque et que les multinationales continuent d’y investir.

Les Balkans, nouvel Eldorado de l’industrie du jeu vidéo ?

C’est en octobre que les Roumains seront appelés à définir par référendum ce qu’est (et ce que n’est pas) « une famille ». La majorité au pouvoir veut marquer des points auprès de l’électorat orthodoxe, très majoritaire en Roumanie, en excluant de la communauté de droits les citoyens LGBT. L’opposition « libérale » soutient ce projet homophobe.

Roumanie : majorité et opposition s'unissent contre le mariage pour tous

Matériel obsolète, absence de climatisation, bâtiments qui menacent, ruines. Les hôpitaux slovènes sont très malades. Le Parlement vient de voter une allocation de 35 millions d’euros supplémentaires à la santé, mais ce coup de pouce ne demeure guère plus qu’un emplâtre sur une jambe de bois. Il pourrait même aggraver le mal en imposant des tâches supplémentaires aux hôpitaux.

Slovénie : le malaise des hôpitaux publics