Portugal: manifestation contre les violences policières dans plusieurs villes

Une soixantaine d'organisations et de mouvements antiracistes ont appelé à des rassemblements dans les villes portugaises de Lisbonne, Porto et Braga pour protester contre les violences policières envers les Luso-Africains et les Tsiganes.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Dans la capitale portugaise, les manifestants étaient exceptionnellement nombreux ce 15 septembre pour cette démonstration pacifique et métisse au son des musiques africaines et brésiliennes. Tous étaient venus réclamer justice, alors que se déroule un procès sans précédent contre 17 policiers accusés d’avoir torturé de jeunes Noirs de la périphérie de Lisbonne.

« Avec ce procès, on a pu pour la première fois dans l’histoire du Portugal mener à bien une dénonciation de l’attitude raciste de la police, explique Anabela, l’une des porte-parole du rassemblement. La manifestation, c’est aussi pour rappeler aux gens que le Portugal est raciste ».

Movilización contra el racismo y la brutalidad policial en Lisboa, Porto y Braga (Portugal). "Sólo nuestra lucha garantiza que se haga justicia! Sólo nuestra lucha garantiza el fin del racismo!". Imágenes de #SilviaRodríguezMaeso. pic.twitter.com/u6GCnxip0Y Es Racismo (@esracismosos) 15 septembre 2018

Les différentes communautés sont très mobilisées alors qu’un premier jugement est attendu le 21 septembre. « On en a marre de ces violences policières et du racisme en général, déclare Piménio, porte-parole de la communauté tsigane. On est ici pour dire qu’on existe, qu’on est des victimes. Le Portugal ne veut rien savoir. Mais on ne peut plus fermer les yeux. Et si personne ne veut nous entendre, alors on criera encore plus fort ».