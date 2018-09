Après l'échec de Salzbourg, Theresa May menace d'un Brexit sans accord

Au lendemain du sommet de Salzbourg qui s'est conclut par un statu quo dans les négociations pour le Brexit, et après la cinglante couverture médiatique matinale en Grande-Bretagne, Theresa May s'est exprimée ce vendredi depuis son cabinet londonien : « Nous sommes dans une impasse ». Elle attend des Européens de nouvelles propositions.

Amertume ? Colère ? Chez Theresa May, probablement un peu des deux. Et plus que jamais, c'est le brouillard qui enveloppe le processus de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Jeudi, les leaders européens, le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil européen Donald Tusk en tête de gondole, n'y ont pas été par le dos de la cuillère pour faire savoir que les 27 rejetaient le plan britannique dit de « Chequers », présenté durant l'été et auquel tient expressément Theresa May. Un plan « pas acceptable en l'état », a avancé Emmanuel Macron. « Il est inacceptable de rejeter la proposition d'une des parties sans explication détaillée et sans contre-proposition », s'est insurgée la dirigeante, qui a dit vouloir être traitée « avec respect » par ses partenaires. Ce vendredi, la presse britannique a jugé très sévèrement les conclusions du sommet informel de Salzbourg, certains parlant même d'« humiliation ».

Au cours d'une allocution d'une petite dizaine minutes depuis le 10, Downing Street, la Première ministre britannique Theresa May a réclamé ce vendredi à l'Union européenne de proposer une alternative à ses propres propositions sur le Brexit et prévenu qu'elle n'accepterait jamais un démantèlement du Royaume-Uni. Pour elle, les positions européennes sur la question de la frontière irlandaise reviendraient à séparer la province britannique d'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Le cadre économique dans lequel doivent s'inscrire les futures relations euro-britanniques n'est pas non plus encore fixé.

« Nous sommes dans une impasse », a déploré la dirigeante britannique dans une déclaration depuis son bureau de Downing Street. Elle a réaffirmé qu'elle privilégiait une sortie de l'UE avec un accord sur les modalités de ce divorce mais a redit dans le même temps qu'elle préférait « une absence d'accord à un mauvais accord ».

Conséquence de ces déclarations : la livre sterling a lourdement chuté vendredi face au dollar et à l'euro.