A la Une: la Chine, nouvel eldorado pour la jeunesse des Balkans?

Pékin a fait des Balkans l’une de ses priorités européennes pour la « nouvelle route de la Soie ». Mais il n’y a pas que les ouvriers chinois qui viennent travailler dans le sud-est de l’Europe. Les jeunes Balkaniques sont des milliers à faire le chemin inverse pour tenter leur chance dans l’Empire du Milieu. Et leur nombre ne cesse de grandir.

• La Chine, nouvel eldorado pour la jeunesse des Balkans ?

La rumeur ne cesse de se préciser : sous la houlette de leurs présidents, la Serbie et le Kosovo négocieraient un échange de territoires pour solder leurs différends. Mais quels en seraient les effets dans les Balkans et aux yeux des acteurs internationaux ? Un tel accord a-t-il la moindre chance de succès ? L’analyse de Vladimir Gligorov, professeur à l’Institut d’études économiques internationales de Vienne.

• Serbes et Albanais ne peuvent-ils pas vivre ensemble ?

Athènes a annoncé mardi le transfert de 2000 migrants se trouvant dans le camp surpeuplé de Moria, sur l’île de Lesbos, vers le continent d’ici la fin du mois, alors qu’une « catastrophe humanitaire imminente » se prépare à Idlib, en Syrie, selon la Commission européenne.

La Grèce va déplacer 2000 réfugiés de Lesbos pour « assainir » les camps

D'après ses dirigeants, la Serbie serait aujourd’hui devenue la locomotive de l’économie des Balkans. La croissance aurait bondi, les investissements étrangers y afflueraient, tandis que les salaires y seraient plus élevés qu’ailleurs et le chômage plus bas. Mais pour les journalistes économiques Milan Ćulibrk et Miša Brkić, voilà des éléments de langage qui ne sont que pure communication. Entretien croisé.

La Serbie est-elle subitement devenue le moteur économique des Balkans ?

À l’initiative de l’extrême droite, le gouvernement bulgare a officiellement déclaré mercredi son soutien à la Hongrie de Viktor Orbán, contre les sanctions votées par l’Union européenne. La population, toujours très europhile, s’inquiète.

La Bulgarie proclame son soutien à Viktor Orbán contre l'Union européenne

Ils sont pour le mariage traditionnel, contre l’avortement et les droits LGBT... Plusieurs centaines de membres d’organisations chrétiennes de Moldavie, Serbie, Croatie et d’une quarantaine d’autres pays se sont rassemblées à Chișinău pour le Congrès mondial des familles, les 14 et 15 septembre. Sous les auspices bienveillants du président moldave.

Congrès mondial des familles en Moldavie : ultra-conservateurs de tous les pays, unissez-vous !

Les électeurs de Bosnie-Herzégovine sont appelés aux urnes le 7 octobre pour renouveler leurs Parlements. Un scrutin qui s’annonce, une fois de plus, dominé par les partis nationalistes, qui agitent toujours les divisions au détriment de l’intérêt commun. Le point sur les enjeux avec Tanja Topić, analyste politique de la Fondation Friedrich Ebert à Banja Luka.

Législatives en Bosnie-Herzégovine : tout pour un et rien pour tous

Rien qu’en 2017, la population croate a baissé d’1,2%. Aujourd’hui, le pays compte à peine plus de quatre millions d’habitants, une population vieillissante à cause des départs massifs de la jeunesse à l’étranger.

Croatie : la chute de la population s'accélère

Portorož est ce qui s’apparente le plus à une station balnéaire haut de gamme en Slovénie. Outre les traditionnels touristes italiens, autrichiens ou allemands, les riches Russes font un retour remarqué avec leur pouvoir d’achat très élevé. Une clientèle de luxe qui fait les beaux jours des palaces et des agences immobilières. Sans regarder d’où vient l’argent. Reportage.

Slovénie : être Russe à Portorož, villas somptueuses et spas de luxe