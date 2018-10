À la Une: la Bulgarie sous le choc après le meurtre de Viktoria Marinova

Alors que la Bulgarie est sous la pression internationale, un suspect a été arrêté en Allemagne. Les autorités évoquent une attaque « spontanée et brutale », qui n’aurait aucun lien avec de quelconques affaires de corruption. Bien des questions demeurent sans réponse.

Dès le lendemain de l’échec du référendum pour la « redéfinition de la famille » et contre le mariage homo, la majorité au pouvoir a changé son fusil d’épaule en annonçant un projet de loi sur le partenariat civil, qui sera ouvert aux couples de même sexe. Une réponse aux critiques européennes ?

À peine élu membre serbe de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik joue la provocation. Le chef de l’Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD) devra pourtant compter avec Željko Komšić, du Front démocratique (DF), élu membre croate. La candidate du SNSD à la présidence de la Republika Srpska, Željka Cvijanović, l’emporterait également sur le candidat de l’opposition, Vukota Govedarica.

Atif Dudaković commandait le cinquième corps de l’armée bosniaque, dans la région de Bihać. Arrêté au printemps 2018, il est accusé d’avoir participé aux meurtres de plus de 300 civils, des Serbes principalement, et d’avoir détruit des lieux de culte.

Malgré un grand plan censé enrayer la chute de la livre, l'économie turque n'arrive pas à sortir de la crise. Les prix augmentent en permanence et les banques pourraient bientôt être fragilisées. De quoi alimenter encore un peu plus la dérive autoritaire du gouvernement, estime l'économiste Mustafa Dermuş.

Turquie : « la pire crise économique de l'histoire du pays »

Slobodan Milošević « avait d’excellentes intentions, mais il n’a pas pu les réaliser », expliquait le Président Aleksandar Vučić, début septembre à Mitrovica. L’idée d’une « plus grande Serbie » n’a jamais disparu du paysage politique serbe, mais elle revient en force. Pourtant, aucune modification territoriale ne s’est jamais produite sans conflit. Décryptage.

Grande Serbie, l'inquiétant retour d'une funeste illusion

30 000 Serbes vivent toujours dans l’est du Kosovo, au milieu d’une population majoritairement albanaise. À Kamenica, les enfants des deux communautés vont ensemble à l’école. Et la population serbe craint désormais l’hypothèse d’un échange de territoires, qui anéantirait cette progressive restauration d’une vie normale et pacifiée. Reportage.

Dans l'est du Kosovo, la coexistence possible entre Albanais et Serbes

Les autorités slovènes se veulent rassurantes : la sécurité des frontières est assurée et personne n’a d’information sur l’éventuelle réouverture massive de la « route des Balkans ». Pourtant le nouveau gouvernement ne semble pas avoir l’intention d’infléchir la politique migratoire de son prédécesseur et songerait même à étendre les barbelés qui coupent la Slovénie de son voisin croate.

• Réfugiés : la Slovénie veut toujours plus de barbelés sur sa frontière avec la Croatie

Après avoir aboli le service militaire obligatoire après l’indépendance de 2006, le gouvernement monténégrin songerait à réintroduire un service volontaire à partir de 2019. Reste maintenant à trouver le financement nécessaire à son organisation.

Monténégro : un service militaire volontaire dès 2019 ?

En Roumanie, la trafic illégal représente 16% du marché total de cigarettes, soit le taux le plus élevé de l’Union européenne. Le long de la frontière avec l’Ukraine, contrebandiers et policiers jouent au chat et à la souris depuis toujours. Le reportage de Romania Libera.

Roumanie : flics cherchent contrebandiers de cigarettes venus d'Ukraine