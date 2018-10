Election en Bavière: un scrutin aux enjeux extra-régionaux

Les Freie Wähler, petit parti devenu incontournable

Ce sont des conservateurs pragmatiques. Des élus locaux, souvent ancrés dans le monde rural, qui se présentent comme les défenseurs des intérêts concrets de leurs administrés et rejettent les partis établis. Les Freie Wähler (électeurs libres en français) ont longtemps été actifs dans leurs communes ou leurs cantons. Ce n’est que sur le tard qu’ils ont décidé de jouer dans la cour des grands en se présentant aux élections régionales, comme ils le font en Bavière depuis 20 ans. Depuis 2008, les Freie Wähler sont parvenus à recueillir à deux reprises près de 10 % des voix dans cette région. C’est environ le score que leur donnent les sondages pour l’élection de ce dimanche.

Fidèles à leurs racines rurales, ils plaident pour un rééquilibrage économique entre villes et campagnes et défendent les valeurs du terroir. Ils veulent plus de places de crêches, moins de contrats à durée déterminée, comme la gauche. Ils défendent l’environnement et rejettent une troisième piste pour l’aéroport de Munich, comme les Verts.

Pour la CSU, ce parti serait le partenaire naturel car le plus proche. « Ce ne serait sûrement pas simple, tempère le secrétaire général des Freie Wähler Michael Piazolo. Sur le contenu, nous ne sommes pas si éloignés que ça. Mais les prises de position très radicales de la CSU ces dernières semaines et ces derniers mois ne sont pas notre tasse de thé. Ce style politique n’est pas le nôtre et un rapprochement sur ces questions de style sera plus difficile. »

S’allier à un partenaire à l’ancrage régional présenterait l’avantage pour la CSU de garder les mains libres au sein du gouvernement à Berlin. Cela serait moins le cas si les libéraux devaient s’associer aux Freie Wähler pour obtenir une majorité. Une coalition avec les Verts qui ont le vent en poupe est pour la CSU la solution de la dernière chance.