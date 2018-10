L'archevêque salvadorien assassiné Oscar Romero et le pape Paul VI canonisés

Au nom de mon gouvernement et de tous les Salvadoriens, je remercie l'Église catholique, en particulier Sa Sainteté le pape François, pour son geste d'amour envers l'œuvre et le témoignage de Monseigneur Romero. Sa canonisation est une source d'inspiration féconde qui nous pousse à continuer à consolider la paix, l'unité et la justice sociale. Près de quarante ans après son martyre, son message d'amour et de justice résonne plus fort que jamais dans le monde. Il est le saint des pauvres, de ceux qui souffrent de persécutions injustes et qui demandent à être entendus. Sa canonisation rassemble notre société pour réfléchir en profondeur et pour comprendre qu'il est urgent de dire «assez» à la violence, qui provoque tant de souffrances dans de nombreuses familles. C'est ce que San Romero veut que nous fassions aujourd'hui: changer les comportements, conjuguer les efforts pour que les communautés fassent progresser leur coexistence et leur tolérance, en mettant en pratique une nouvelle culture de la paix.