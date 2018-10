Manifestation monstre à Londres pour un second référendum sur le Brexit

Plus d'un demi-million de personnes sont descendues dans les rues de Londres ce samedi après-midi pour réclamer un second référendum sur le Brexit. Alors que les négociations bloquent toujours sur la question de la frontière avec l’Irlande du Nord, le mouvement populaire People’s Vote continue de rassembler toujours plus de Britanniques mécontents de la situation dans lequel leur pays s’est embourbé.

Avec notre correspondante à Londres, Marina Daras

Les organisateurs voulaient en faire la plus importante manifestation anti-Brexit de l’année. Pari réussi avec plus de 550 000 participants, tous partis confondus, et même des pro-Brexit réformés comme Matthew Mitchson.

« J’ai 58 ans et j’ai toujours vécu a Londres. J’ai voté pour le Brexit parce que je ne suis pas satisfait de la manière dont Bruxelles gère ses affaires, mais je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont le Brexit est négocié. Je suis particulièrement pour la liberté de circulation, et je ne pensais pas que le Brexit abolirait la liberté de circulation. Donc je voudrais une deuxième chance pour voter contre le Brexit cette fois. »

L’absence de Jeremy Corbyn a une fois de plus étonné. Mais le parti travailliste ne manquait pas de représentants, avec le maire de Londres Sadiq Khan en tête de file ainsi que plusieurs députés dont Owen Smith, l’ancien adversaire de Corbyn.

« L’une des raisons pour laquelle un autre referendum est possible c’est que les conservateurs ont fait du Brexit un véritable fouillis. Il se peut que Theresa May finisse par demander l’avis du peuple pour avoir un mandat clair. »

Les manifestants non plus ne perdent pas espoir : « J'espère que l'opinion va changer. Chaque semaine, il y a encore une usine ou un PDG qui disent "on ne peut pas continuer en Angleterre". Donc on va continuer. Je suis Européen jusqu'au jour où je meurs » confie l'un d'entre eux. En somme, pour beaucoup de Britanniques, tant qu’il y a négociation, il y a espoir.