A la Une: en Bosnie, des réfugiés tentent de passer en force en Croatie

Bosnie-Herzégovine : des centaines de réfugiés tentent de passer en force en Croatie

Alors que les températures ont brutalement chuté ces derniers jours, des réfugiés bloqués en Bosnie-Herzégovine ont tenté, mercredi, de franchir la frontière croate. Des affrontements ont éclaté avec la police. Jeudi soir, quelque 120 réfugiés s’apprêtaient à passer une nuit aux abords du poste frontalier.

Matchs truqués : dans les coulisses du football en Serbie

Le 3 octobre, l’Étoile rouge, essuyait une défaite cuisante (6-1) contre le PSG au Parc des Princes. Dix jours plus tard, un rumeur s’est mise à circuler : selon L’Équipe, des cadres de la légendaire équipe de football serbe auraient parié plusieurs millions d’euros sur la défaite de leur club avec cinq buts d’écart. La Serbie rejette les accusations, mais l’UEFA a ouvert une enquête. Plongée dans le business juteux des paris sportifs et des matchs truqués.

Volontaire ou mercenaire : du patriotisme à la guerre en Ukraine, un destin serbe

« Je n’ai pas peur de la prison en Serbie. » Originaire de Voïvodine, Stevan Milošević combat en ce moment sur le front du Donbass, côté pro-russe. Il a pourtant été condamné par la justice de son pays à 18 mois de prison fermes, commué en cinq ans de liberté conditionnelle, pour participation au conflit armé en Ukraine. Radio Slobodna Evropa l’a rencontré. Témoignage.

Serbie : à l’affiche des musées et théâtres, copinage et incompétence

Le monde de la culture en Serbie est de nouveau agité après la nomination controversée d’Ivona Jevtić à la tête du musée Nikola Tesla. Cadre du SNS, le parti du Président Vučić, cette ancienne Secrétaire de la Culture à Belgrade s’était surtout fait remarquer à cause de son incompétence... et de son manque de culture. Dans la foulée, la direction du théâtre national a elle aussi été révoquée, également à la faveur de nouvelles nominations suspectes.

Liberté de la presse en Serbie : le règne du chaos

Une coalition de cinq associations serbes de défense de la liberté de la presse tire la sonnette d’alarme et dénonce la situation « dramatiquement mauvaise » dans laquelle se trouvent les médias indépendants depuis quatre ans.

Bosnie-Herzégovine : en Republika Srpska, un manuel réécrit l’histoire version grand serbe

La réécriture de l’histoire est une tentation qui agite beaucoup les nationalistes des Balkans. En Bosnie-Herzégovine, où ces partis politiques ont la main-mise sur le pouvoir, les manuels scolaires sont de longue date un élément de communication essentiel pour « éduquer » les enfants à la « bonne version » du passé. Exemple en Republika Srpska où un nouveau livre suscite la polémique.

Monténégro : deux ans après le « putsch raté », toujours impossible de connaître la vérité

C’était le 16 octobre 2016, le jour d’élections législatives cruciales. L’opposition menaçait de prendre la majorité au DPS de Milo Đukanović, une première depuis un quart de siècle. Mais l’annonce matinale d’un coup d’État déjoué, a tout bouleversé... Une affaire sur laquelle plane l’ombre de la Russie et de la manipulation.

Kosovo : le Parlement fait le premier pas vers la création d’une armée

Le gouvernement Haradinaj est-il en train de réussir là où Hashim Thaçi a échoué ? Jeudi, le Parlement de Pristina a voté d’une seule voix, moins les Serbes, trois textes primordiaux, pour élargir les compétences de la Force de sécurité. Belgrade n’entend pas désarmer.

Croatie : l’ancien Premier ministre Ivo Sanader condamné pour corruption

L’ancien Premier ministre croate Ivo Sanader a finalement été condamné lundi à deux ans et demi de prison dans le cadre de l’affaire de pots-de-vin versés par la banque autrichienne Hypo Group Alpe Adria.

La Croatie va-t-elle payer le gaz le plus cher d’Europe ?

Selon un rapport de l’ACER sur les prix à la vente en gros du gaz en Europe en 2017, la Croatie fait partie des trois pays payant le gaz le plus cher. Pire, les prix devraient encore augmenter cette année, sans garantie de sécurité d’approvisionnement.

Austérité : la Grèce est-elle en train de brader ses trésors antiques

Plus de 1400 temples et musées classés dans la « Supercaisse des privatisations » : le gouvernement regrette « une erreur administrative », les chercheurs dénoncent « le bradage du patrimoine national ».

La Macédoine va devenir la Macédoine du Nord

Le 30 septembre, les citoyens avaient massivement boycotté le référendum, mettant en péril l’accord de Prespa. Après trois semaines d’incertitude, le Parlement a finalement ratifié le changement de nom du pays, grâce au « ralliement » de huit députés du VMRO-DPMNE.

Macédoine : après la ratification du nouveau nom, le VMRO-DPMNE coupe des têtes

Le vote au Parlement en faveur du nouveau nom de Macédoine du Nord fait des remous chez les nationalistes-conservateurs, dont huit élus avaient finalement choisi de se rallier à la majorité. Une grande purge a eu lieu lundi soir dans les rangs du VMRO- DPMNE lors d’un comité extraordinaire du parti.

Coopération interrégionale en Roumanie : pour ne plus dépendre de Bucarest

Fin septembre, les maires des villes de Cluj-Napoca, Arad, Oradea et Timişoara ont créé une alliance informelle, le Quadrilatère de l’Ouest, afin d’initier des projets communs et de recevoir des fonds européens directement de Bruxelles, sans dépendre de Bucarest. Depuis, une autre ville de Transylvanie les a rejointes.

Violences conjugales : des tribunaux roumains jusqu’à Strasbourg, la victoire d’Angelica Balsan

Ce samedi 20 octobre a lieu à Bucarest une « Marche pour la sécurité des femmes ». Symbole de ce combat, Angelica Bălșan est la première femme de Roumanie à gagner son procès pour violences domestiques à la Cour européenne des Droits de l'homme (CEDH). Récit d'un combat de 30 ans pour échapper aux coups de son mari sans jamais renoncer à demander justice.

Roumanie : Greenpeace lance une application pour protéger les forêts

Avant l’hiver, Greenpeace Roumanie a lancé Forest Guardians, une application pour smartphones, grâce à laquelle les utilisateurs pourront surveiller les forêts et signaler les cas de coupes suspectes.

Les basses eaux du Danube révèlent une importante pollution aux produits toxiques

À cause de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois en Europe centrale et orientale, les eaux du Danube ont atteint un niveau historiquement bas ces derniers jours. Un épisode climatique qui exacerbe la pollution du plus long fleuve de l’Union européenne. Explications.

La Slovénie se rêve en nouvel Eldorado du vélo

2018 est une belle année pour le vélo en Slovénie. Ses champions, emmenés par la vedette Primož Roglič, montent sur les podiums internationaux, les cyclotouristes du monde entier se pressent sur les routes locales pour profiter d’un agréable terrain de jeu. Petite histoire de la petite reine version slovène.