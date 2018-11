A la Une: 34 % des jeunes envisagent de quitter la Serbie

En Serbie, la jeunesse continue de prendre le chemin de l’exode. Selon une étude récente, plus d’un tiers des 18-29 ans souhaitent quitter le pays dans l’espoir de trouver une vie meilleure. L’insécurité économique, mais aussi le manque de confiance dans les institutions expliquent ce phénomène.

Exode : 34 % des jeunes envisagent de quitter la Serbie

Les données sur le nombre de citoyens quittant la Bosnie-Herzégovine n’ont rien de rassurant : le processus de dépeuplement est de plus en plus visible dans le pays. Le phénomène des départs a tellement touché la société bosnienne que des individus et organisations servent désormais d’intermédiaires dans la recherche d’un emploi en Allemagne ou dans d’autres pays occidentaux. Analyse.

Exode : en Bosnie-Herzégovine, s’organiser pour mieux émigrer

Démographie : le grand exode qui vide les Balkans

Les nationalistes croates se déchaînent contre Željko Komšić, le candidat « citoyen » élu membre croate de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, l’accusant d’avoir été porté par une « coalition anti-catholique des wahhabites et des athées »... Le gouvernement de Zagreb relaie la campagne et fait du lobbying auprès des institutions européennes.

Bosnie-Herzégovine : les nationalistes croates se déchaînent contre Željko Komšić

Élections 2018 en Bosnie-Herzégovine : impossible changement ?

Le parti néofasciste italien CasaPound a annoncé sur sa page Facebook un « cortège pour le centenaire de la victoire italienne » le 3 novembre prochain à Trieste, suivi d’un concert le soir même à Rijeka (Fiume en italien). De quoi raviver de vieilles blessures dans cette ville multiculturelle et traditionnellement antifasciste, où le dialogue se poursuit entre communautés croate et italienne. Reportage.

Croatie : quand les néofascistes italiens de CasaPound annoncent une marche sur Fiume

L’extradition d’Ivica Todorić depuis Londres vers Zagreb, où il doit être jugé pour le détournement de plus de 150 millions d’euros de l’entreprise Agrokor, est très attendue. Avec l’espoir que son procès et les éventuelles révélations qui pourraient avoir lieu mettront un terme au capitalisme de connivence croate.

Procès Agrokor en Croatie : qui a peur du « carnet noir » d’Ivica Todorić ?

Comment (sur)vivre après avoir témoigné de l’horreur devant la justice ? Le Tribunal pénal international a entendu pas moins de 5 000 témoins. Certains ont été tragiquement assassinés, d’autres dénoncent un manque de protection, mais beaucoup évoquent le « soulagement cathartique » du témoignage. Une première étude se penche sur cette communauté.

Les témoins du TPIY, véritables héros des guerres des Balkans

Crimes de guerre au Kosovo : l’impossible justice ?

Ratko Mladić : un verdict pour l’histoire, clap de fin pour le TPIY

La mort d’un membre de la minorité grecque d’Albanie, tué par la police le 28 octobre, ravive toutes les tensions entre les deux pays. Alors que les provocations se multiplient de chaque côté de la frontière, Tirana somme Athènes de condamner la flambée d’incidents anti-albanais qui se propage en Grèce.

Un Grec d’Albanie tué dans un échange de tirs avec la police albanaise

Malgré la crise économique qui la frappe, la Turquie continue d’investir dans les Balkans occidentaux, antichambre des pays de l’Union européenne. Mais il lui faut aussi compter avec la présence russe et avec l’influence économique grandissante de Pékin. Analyse.

Les Balkans sont toujours l’antichambre de l’UE pour les investisseurs turcs

Six semaines après l’extradition par les autorités moldaves de « gülenistes » vers la Turquie et une semaine après la première visite officielle de Recep Tayyip Erdoğan en Moldavie, le président turc a offert à son nouvel « allié » régional deux véhicules blindés « d’intervention face aux émeutes publiques ». Un cadeau que le peuple moldave appréciera.

Moldavie : en signe d’« amitié », Erdoğan offre des véhicules anti-émeutes

Turquie : Erdoğan et les Balkans, un nouveau modèle politique ?

La Serbie et le Kosovo s’entendront-ils autour d’une correction des frontières et d’un échange de territoire sur des bases ethniques ? Dans l’entre-deux-guerres, Roumains et Slaves du Sud s’y sont essayés dans le Banat, région historique à cheval sur la Roumanie et la Serbie. Non sans provoquer une série de souffrances humaines et de difficultés économiques. Récit.

« Correction des frontières » : quand la Roumanie et la Serbie s’échangeaient les villages du Banat

C’est un phénomène grandissant face auquel les habitants de Ljubljana se résignent ou se scandalisent : Airbnb s’installe dans la capitale slovène, de plus en plus visitée. Une tendance qui souligne l’attractivité de la ville, mais qui fait aussi monter la pression sur le marché de l’immobilier.

Slovénie : Airbnb n’est pas le bienvenu à Ljubljana

C’est un rituel presque obligatoire : pendant les « vacances de la pomme de terre », à la Toussaint, les Slovènes investissent les cimetières et décorent les pierres tombales de millions de bougies. Une tradition qui fait la fortune des entreprises du secteur, mais dont les conséquences environnementales se révèlent désastreuses.

Toussaint : quand la « folie des cierges » embrase la Slovénie

Ce 30 octobre 2018 marque le triste troisième anniversaire de l’incendie du club Colectiv. La moitié des 65 victimes sont mortes des suites de leurs blessures dans les hôpitaux, jetant une lumière crue sur les profondes déficiences du système médical roumain. Depuis, les réformes attendues n’ont pas été mises en œuvre. À bout, l’infirmière Mariana Luceanu s’est mise en grève de la faim pour faire bouger les choses, mais elle a été licenciée. Portrait.

Trois ans après la tragédie Colectiv en Roumanie : Mariana Luceanu, une infirmière en révolte

Chaque 26 octobre commence le pèlerinage de Sfântul Dumitru à Bucarest, plus grand rassemblement religieux de la capitale roumaine. Pendant plusieurs années, le photographe italien Michele Bressan l’a documenté, à côté d’autres pèlerinages, pour interroger le phénomène de la foi.

La Roumanie en photos : le pèlerinage de Sfântul Dumitru à Bucarest