Brexit: le gouvernement britannique valide le projet d'accord avec l'UE

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Il s'agit d'un pas décisif dans la finalisation du divorce. Dans sa courte déclaration prononcé devant Downing Street, Theresa May a reconnu que la discussion avec ses ministres avait été « longue et passionnée », mais que ce projet d'accord de retrait était selon elle la meilleure solution possible et dans l'intérêt du pays tout entier.

Preuve que les discussions ont été extrêmement difficiles, le Conseil des ministres s'est prolongé beaucoup plus tard que prévu. Il aura duré plus de cinq heures.

Dans la foulée du feu vert donné par le gouvernement britannique, la Commission européenne a publié de son côté les détails du document de quelque 500 pages ainsi qu'une courte déclaration sur les futures relations économiques entre Londres et le bloc européen.

Mais pour Theresa May, le plus dur reste peut-être à venir. Il va maintenant lui falloir faire accepter cet accord lors d'un vote au Parlement britannique. Or pour le moment, ce texte semble ne satisfaire personne. Les pro comme les anti-Brexit rejettent en effet un plan qui pour eux diminuerait l'influence du Royaume-Uni et son contrôle sur ses décisions politiques futures.

C'est le cas du parti nord-irlandais du DUP, dont dépend le gouvernement pour sa survie. Sa dirigeante Arlene Foster doit rencontrer Theresa May ce mercredi soir pour obtenir des éclaircissements sur le sort réservé à l'Irlande du Nord dans l'accord. Elle affirmait en attendant cette rencontre ne pas pouvoir soutenir ce texte.