Brexit: démissions en série au gouvernement britannique, Theresa May affaiblie

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Theresa May se présente ce 15 novembre devant les députés alors que son gouvernement est plongé dans une grave crise. Elle a été accueillie au cri de « démission » de part et d’autre de la Chambre des communes. Elle a commencé par rappeler que le document approuvé mercredi n’était pas l’accord final mais un projet d’accord. La dirigeante a aussi défendu le filet de sécurité, le fameux « backstop » négocié pour éviter le retour d’une frontière physique entre les deux Irlandes en expliquant qu’il n’existe pas d’accord de Brexit n’incluant pas cette assurance et qu’il aurait été irresponsable de sa part de rompre la promesse de l’accord de paix en Irlande.

Theresa May a reconnu que les négociations avaient été « frustrantes » mais qu’elle continuait à croire qu’un accord dans l’intérêt national est possible. Theresa May a martelé à nouveau les choix qui s’offrent au pays : un retrait de l’Union européenne sans accord, voire pas de Brexit du tout, ou bien son plan. En clair, la dirigeante a fait ce qu’elle pouvait et son plan est la meilleure solution pour respecter le souhait des Britanniques lors du référendum.

Le ministre du Brexit, Dominic Raab, la secrétaire d'Etat du Travail et des Retraites, Esther McVey, le secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord, Shailesh Vara et la sous-secrétaire d'Etat chargée du Brexit, Suella Braverman, ont tous démissionné ce 15 novembre au matin. Dominic Raab estime que le plan négocié par Theresa May en prévoyant un alignement réglementaire plus poussé pour l’Irlande du Nord menace l’intégrité du Royaume-Uni. Pour sa part, Esther McVey ne peut soutenir un plan qui lie trop étroitement le pays à l’UE et ne respecte pas le résultat du référendum sur le Brexit.

Au moment où Theresa May pensait avoir repris temporairement la main en arrachant le soutien de son gouvernement avant d’affronter un Parlement hostile à son projet d’accord, Dominic Raab suivi par Esther McVey ainsi que deux secrétaires d’Etat font s’écrouler à nouveau le fragile château de cartes échafaudé par la Première ministre. Depuis ces annonces, la dirigeante est confrontée à des appels à la démission de toutes parts : conservateurs mais aussi travaillistes pro comme anti-Brexit estiment que ce texte d’accord est mort-né et certains appellent à un gouvernement d’unité nationale, d’autres à des élections générales.