Prix du journalisme radio des MFP 2018: les reportages en lice

Les cinq enregistrements présélectionnés pour le concours final sont présentés au public sur les sites des radios membres des MFP et à l'occasion d'une émission spéciale diffusée par toutes les radios participantes. L'annonce du lauréat est attendue dimanche 2 décembre à 18h00 TU.

Découvrez les reportages en compétition. L'ordre de la présentation des reportages et de leur passage sur les antennes a été établi par un tirage au sort, jeudi 8 novembre, au secrétariat général des MFP.

►RTBF

« Les Forains »

Jean-Marc Vierset et Nicole Delabare. RTBF

Jusqu’au début du XXe siècle, les foires proposaient des inventions qui subjuguaient le public, comme un phonographe, un scaphandrier. Elles montraient aussi des êtres étranges, appelés des « phénomènes », hommes ou femmes victimes d’une malformation… Avec le temps, le métier de forain s’est complètement transformé. Il propose toujours des divertissements mais d’un tout autre ordre : manèges, autos tamponneuses, pêche aux canards, ou Play-Games. Aujourd’hui, la Belgique compte plus d’un millier de forains. Une passion transmise de génération en génération, qui s’apprend dès l’enfance sur les stands avec les parents. Travailleurs nomades, ils vivent dans des caravanes, et s’arrêtent chaque année dans plusieurs villes belges. A la Foire de Liège, Jean-Marc Vierset et Nicole Debarre ont suivi Thomas Delforge. Avec son épouse, il gère un stand de Luna-Park.

Reportage RTBF par Jean-Marc Vierset et Nicole Debarre « Les Forains » 22/11/2018 Écouter

►Radio France

« Vénézuela, la route de l’exode »

Benjamin Illy. France Info

C'est la plus grave crise migratoire de l'histoire de l'Amérique latine. L'exode des Vénézuéliens, 1 million 600 000 personnes ont fui leur pays depuis 2015 pour se réfugier au Pérou, ou en Equateur, et bien sûr chez le voisin, la Colombie qui a vu entrer plus d'un million de personnes sur son territoire ces dernières années. Ces migrants empruntent à pied et par centaines chaque jour, une route depuis la frontière, une route de montagne dangereuse, qui culmine à plus de 3 000 mètres d'altitude dans la Cordillère Orientale des Andes. C'est la route de l'exode. Reportage en Colombie de Benjamin Illy.

Reportage France Info par Benjamin Illy « Vénézuela, la route de l’exode » 22/11/2018 Écouter

►RTS

« Ecole inclusive, le combat quotidien de Romain, atteint de myopathie »

Francesca Argiroffo et Pierre Crevoisier. RTS

Intégrer des enfants handicapés dans des classes ordinaires. La Suisse le fait au compte-goutte. Elle a pourtant signé des normes internationales, mais l’inclusion de personnes avec des besoins particuliers suscite encore de vifs débats. Et les cantons prennent du retard dans les normes d’encadrement. Mais en attendant, des enfants handicapés prennent déjà tous les jours le chemin de l’école. Pierre Crevoisier et Francesca Argiroffo ont suivi Romain, un petit garçon de 9 ans atteint de myopathie. Il va à l’école de son village, Marsens, dans le canton de Fribourg.

Reportage RTS par Pierre Crevoisier et Francesca Argiroffo « Ecole inclusive, le combat quotidien de Romain, atteint de myopathie » 22/11/2018 Écouter

►Radio Canada

« Lutter contre l'excision, un village à la fois »

Marie-France Abastado. Radio Canada

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 200 millions de femmes auraient subi des mutilations génitales dans le monde. Et c’est en Afrique qu’on en compte le plus grand nombre. Malgré toutes les campagnes pour y mettre fin, l’excision demeure donc un problème de santé publique important car ses conséquences sont dévastatrices. Pourtant, dans certaines régions, en particulier dans le sud du Sénégal, c’est une pratique encore très enracinée. Marie-France Abastado s’y est rendue. Elle a rencontré celles et ceux qui se battent, chacun à leur façon, pour qu’on y mette fin.

Reportage radio Canada par Marie-France Abastado « Lutter contre l'excision, un village à la fois » 22/11/2018 Écouter

► RFI

« Youtubeurs en famille »

Eric de Salve. RFI

Sur YouTube on trouve des chaines familiales créées par des parents. Des parents qui mettent en scène leur vie privée et celles de leurs enfants. Et cela peut s’avérer très lucratif. C’est le cas en Californie de la chaine familiale « April Justin TV » avec plus de 350 000 abonnés. Au départ April, la maman, faisait de ses vidéos beautés un simple hobby mais quand certaines ont atteint plusieurs millions vues c’est devenu une vraie activité professionnelle. Avec son mari Justin ces YouTubers familiaux font maintenant de leurs tranches de vie privées partagées sur internet avec leurs abonnés un vrai business. Un reportage d'Eric de Salve.