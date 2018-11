Belgique: Delphine Boël, fille illégitime du roi Albert II

Pourquoi, en 1999, des journaux belges présentent-ils Delphine Boël, artiste plasticienne reconnue, alors âgée de 31 ans, comme la fille illégitime du roi Albert II ? Issue d’une longue liaison avec la baronne Sybille de Selys Longchamps, Delphine Boël avait jusqu’alors vécu dans l’ombre. Elevée en Grande-Bretagne à partir de 1976 par sa mère et son mari, Jacques Boël, écuyer, administrateur de société et descendant d’une famille d’industriels, jusqu’à leur divorce en 1978, elle a suivi adolescente le parcours scolaire de la jet-set et de l’aristocratie, dans des internats privés en Angleterre et en Suisse. Sa mère ne lui révèle qu’à ses 18 ans sa filiation, qui reste secrète en Belgique.

Tout est parti d’une biographie non autorisée de la reine Paola, en 1999, faite par un jeune flamand, Mario Danneels. Le livre évoque l’existence d’une fille illégitime du roi Albert II. Le Palais le taxe de « ragots ». La même année, le roi reconnaît cependant à demi-mot dans son discours de Noël avoir connu une crise conjugale dans les années 1970. « Cette fête de Noël est aussi l’occasion pour chacun d’entre nous de penser à nos familles, à ses périodes heureuses et ses moments difficiles. La Reine et moi nous souvenons de périodes heureuses mais aussi de la crise que notre couple a connue il y a plus de 30 ans. (…) Cette période nous a été rappelée récemment. Nous ne souhaitons pas nous appesantir sur ce sujet qui appartient à nos vies privées ».

Il n’en faut pas plus pour que la presse people ne se mette à enquêter, puis s’empresser à la porte de Delphine Boël, à Londres. Sa ressemblance avec Albert II est abondamment commentée. Sa mère, elle, n’est sortie de son silence que deux fois. Elle pose en 2013 avec sa fille en couverture de Paris-Match Belgique, et plaide pour la reconnaissance de sa fille. La seconde fois, dans le documentaire télévisé « Notre fille Delphine » diffusé en septembre dernier, elle tient des propos très durs sur la vie de famille d’Albert et Paola, une reine jugée irascible et trop sévère à l’égard de ses enfants.

Des journaux people à la justice

De son côté, Delphine Boël a publié en 2008 une autobiographie intitulée Couper le cordon (Editions Luc Pire). Elle y brise le tabou sur son origine, évoque le silence qui a entouré sa naissance, puis son combat pour se faire reconnaître dans l’art, outre la notoriété subite que son « affaire » lui a value, perturbant sa vie.

Après avoir épuisé toutes les démarches à l’amiable, en coulisses, Delphine Boël a finalement saisi la justice en 2013. L’abdication du roi Albert II en faveur de son héritier le prince Philippe lève son immunité et le rend justiciable. L’artiste n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite par le Palais royal cette année-là, qui correspond à l’abdication d’Albert II en faveur de son héritier le prince Philippe. Il a été question de lui fournir une lettre manuscrite et scellée signée du roi la reconnaissant, mais qui n’aurait pu être décachetée qu’après sa mort, sans conséquence sur son état civil. Trop « flou », a estimé la plaignante.

L’argent n’est pas l’enjeu de ces démarches, mais plutôt la reconnaissance. Le roi Albert II a coupé en 2001 les ponts avec Delphine Boël, qui lui a téléphoné, raconte-t-elle, pendant longtemps. Malgré tout, la presse se préoccupe de l’héritage. Comme la loi belge interdit de déshériter ses enfants, légitimes ou pas, la fille illégitime du roi a en principe droit à sa part d’une fortune estimée au bas mot à 12,4 millions d’euros. Tel est du moins le chiffre avancé par le Palais en 2010, sous-estimé selon certains experts. Il comprend la valeur d’un yacht et d’une villa dans le sud de la France. Pour l'instant, chacun des trois enfants d’Albert II et Paola, l’actuel roi Philippe, son frère Laurent et sa sœur Astrid, pourrait donc toucher plus de 4 millions d'euros. Si Delphine Boël est reconnue, la part du gâteau se réduirait à 3 millions d'euros pour chacun.

Pression de l’opinion publique

La première plainte de Delphine Boël au civil, en 2013, n’a pas abouti. En appel, il a cependant été démontré que Jacques Boël n’est le père de Delphine Boël « ni en droit, ni en fait ». Cet homme s’est plié à un test ADN en paternité, qui a révélé son absence de lien biologique avec la fille qu’il a élevée. La Cour d’appel a donné trois mois au roi Albert II pour faire un test en paternité.

L’avocat de l’ancien roi a répondu sur le mode du « ni oui, ni non », en annonçant qu’un avocat à la Cour de cassation serait consulté pour évaluer les possibilités de casser le jugement en appel.

Des spécialistes des questions royales lui recommandent de reconnaître sa fille - au plus vite, puisqu’il est malade - afin d’éviter que le linge sale ne soit jamais lavé en famille. La pression sociale est forte sur cette affaire. Le philosophe Daniel Salvatore Schiffer avait déjà appelé en 2013, dans une tribune, l’ancien roi à reconnaître sa fille : « Une artiste aujourd'hui mondialement reconnue, sauf, manifestement et très paradoxalement, par son propre père, Albert II ! » Des sondages faits en 2013 donnaient 80% d’opinions favorables à Delphine Boël dans son action en justice. L’affaire révèle sans doute deux facettes de la Belgique, d’un côté, une opinion ouverte d’esprit, et de l’autre, une royauté engoncée dans l’image impeccable qu’elle croit devoir donner.