Belgique: une manifestation de «gilets jaunes» dégénère à Bruxelles

De notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

La manifestation avait pourtant démarré dans le calme. Plusieurs centaines de « gilets jaunes » s’étaient rassemblés en fin de matinée pour protester contre la hausse du prix du carburant et la hausse des taxes en général. « Il y a un an et demi, je mettais 15 euros de moins pour le plein. Aujourd’hui, je fais le plein quatre fois par mois, cela me fait 60 euros par mois en plus. Ils (le gouvernement, ndlr) avaient promis que l’électricité n’allait pas être touchée et resterait à 6 %, maintenant, c’est à 21 % de taxe », dénonce l'un d'eux.

Mais en début d’après-midi, la manifestation jusqu’ici pacifique dégénère. Jets de projectiles, utilisation de canons à eau contre des casseurs. Deux véhicules de la police sont renversés sur le flanc et incendiés.

Pour cette mère de quatre enfants, gilet jaune sur le dos, ces débordements ne vont pas nuire aux revendications des manifestants. « Ce qu’il faut retenir de la manifestation, c’est : On n’en peut plus de payer pour les gros, c’est fini ! On va chercher l’argent là où il est et plus chez nous. Vous avez de la chance d’avoir encore un interlocuteur en France, nous en Belgique avec la séparation et le fédéralisme, on se retrouve avec plus de chefs que d’indiens. Quand vous voulez revendiquer cette taxe-là, eh bien ce n’est pas le fédéral, c’est le régional… On ne sait même plus à qui il faut s’adresser, on est un des plus petits pays d’Europe avec le plus de dirigeants. Vous trouvez cela normal ? »

Le rassemblement a été dispersé, et le maire de Bruxelles a annoncé que toute personne qui continuerait à manifester serait arrêtée.