Le Courrier, 20 ans d’engagement dans les Balkans

Le Courrier des Balkans est apparu sur le web à l’ automne 1998 . Cofondateur et co-rédacteur en chef du site, Jean-Arnault Dérens revient sur vingt ans d’histoire des Balkans, vingt ans d’engagement aux côtés des médias indépendants et des sociétés civiles de la région.

Bosnie-Herzégovine : des milliers de réfugiés pris au piège de l’hiver

La neige a commencé à tomber, aggravant les conditions de survie des réfugiés, qui sont toujours des milliers bloqués dans le nord-ouest de la Bosnie. Les différentes autorités du pays vont-elles enfin coopérer entre elles et avec les organisations internationales ? Le cri d’alarme d’un responsable de l’OIM.

Croatie : sale temps pour les ONG d’aide aux réfugiés

Les bénévoles et employés d’ONG d’aide aux réfugiés en Croatie sont confrontés quasiment tous les jours à des intimidations, dénonce le réseau de médias européens Euractiv. Des menaces anonymes et actes de vandalisme qui font suite aux tentatives du ministère de l’Intérieur de criminaliser les activités de ces organisations humanitaires.

Violences gynécologiques et obstétricales en Croatie : les femmes brisent le silence

Grâce à la campagne #prekinimošutnju (#brisonslesilence en français) lancée par l’ONG Roda, les expériences gynécologiques et obstétricales traumatisantes vécues par de nombreuses femmes en Croatie reçoivent enfin l’attention du public. Des témoignages bouleversants qui révèlent le contexte délétère de la santé et l’attitude vis-à-vis du corps des femmes et de leurs douleurs. Analyse engagée.

Football, tracteurs et bulletins de vote : Viktor Orban passe à l’offensive en Slovénie

Niché au nord-est de la Slovénie, le Prekmurje est l’une des régions oubliées du pays. C’est aussi là que vit une petite minorité hongroise. Clubs de foot, matériel agricole, associations culturelles, ces dernières années, Budapest y investit massivement... Mais pourquoi Viktor Orbán dépense-t-il autant pour quelques milliers de personnes ? Analyse.

Kosovo : démission des maires serbes du Nord, manifestation à Mitrovica

Les quatre maires serbes du nord du Kosovo ont démissionné mardi 27 novembre pour protester contre la hausse des tarifs douaniers sur les importations serbes et contre les arrestations par la police kosovare de trois Serbes du Kosovo suspectés d’être liés à l’assassinat d’Oliver Ivanović. Les communications et la coopération avec Pristina sont suspendues, ont-ils annoncé.

Qui est Milan Radoicic, l’homme fort du nord du Kosovo ?

C’est le véritable « patron » du nord du Kosovo. Aujourd’hui, l’homme d’affaires controversé Milan Radoičić, proche du président Vučić, est suspecté par le procureur spécial de Pristina d’être lié à l’assassinat d’Oliver Ivanović. Portrait.

Serbie : contre la censure, l’humour et la caricature font salle comble

Une exposition des dessins de presse des légendaires Predrag Koraksić Corax et Dušan Petričić, qui publient dans les journaux indépendants Danas et NIN, a été inaugurée le 22 novembre à la mairie de Stari Grad, à Belgrade, la seule de la capitale en opposition au SNS du Président Vučić. Le dessinateur Marko Somborac qui l’a ouverte, a appelé à un « réel engagement pour la liberté d’expression et de pensée », car « en Serbie, nombreux sont ceux qui ont peur ».

Roumanie : une journée avec les « recycleurs indépendants »

La Roumanie fait partie des plus mauvais recycleurs de l’UE. Longtemps délaissé par les autorités, le recyclage a été pris en charge de manière informelle par les plus démunis. Depuis le début de l’année, la mairie de Bucarest a commencé à installer des points de collecte dans la ville, se positionnant en compétition directe avec ces recycleurs indépendants. Reportage dans le secteur 6 de la capitale.

Albanie : Korçë rend hommage à ses photographes prodigues et légendaires

Les photographes albanais Gjon Mili et George Dimitri Boria naissent au début du XXe siècle à Korçë et émigrent tôt aux États-Unis où ils deviennent des photographes célèbres. Leur ville natale leur rend honneur.

Slovénie : quand la plus vieille vigne au monde veut faire parler d’elle

Entourée par les vignobles de Pohorje, Maribor est une cité viticole. Outre l’une des plus vastes et anciennes caves d’Europe, c’est là que pousse la plus vieille vigne au monde à encore donner des fruits, la Stara Trta. Une petite communauté s’est construite autour d’elle. Reportage.