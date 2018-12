COP24: 65000 personnes investissent les rues de Bruxelles pour le climat

Avec notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

« Plus chaud, plus chaud que le climat », lancent les manifestants. Ils sont venus des quatre coins de la Belgique et certains ont fait de grosses concessions pour être présents. « Je rate Arsenal contre Tottenham pour le climat : c’est un peu mon OM-PSG à moi, vous voyez ? Donc, c’est un peu le match de l’année, ricane ce trentenaire. Mais je considère quand même qu’à un moment donné, le climat est plus important. »

« Pas de planète B », c’est ce qui est inscrit sur le panneau que tient ce groupe d’enfants, âgés d’une dizaine d’années. « Je trouve qu’il y a beaucoup de pollution, beaucoup de voitures », lance un. « J’ai peur que, à cause des eaux, ça envahisse toutes les villes », dit l’autre. « Que la Terre explose », complète une jeune fille. « Que les ours blancs vont disparaître », conclut un dernier.

À pied ou à vélo, ils sont plusieurs dizaines de milliers à défiler dans les rues de Bruxelles, les yeux rivés vers la Pologne alors que s’ouvre la COP24 à Katowice ce même jour.

Ce maraîcher constate tous les jours les conséquences du réchauffement climatique. « Les oiseaux, on n’en voit plus, les hirondelles non plus, les insectes non plus, il fait 14 degrés, j’ai mon bonnet et j’ai trop chaud. C’est quand même extrêmement important que les États puissent bousculer les multinationales, parce que pour le moment c’est plutôt l’inverse. »

« Le climat change alors pourquoi pas nous », résume un autre manifestant.