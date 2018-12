Brexit: un front de contestation se prépare contre l'accord sur le Brexit

Alors que le Parlement britannique se prépare pour une semaine historique où les députés devront débattre de l’accord de Brexit négocié par la Première ministre avec l’UE, un front de contestation se prépare. Le Telegraph publiait ce matin un article sur une alliance possible entre le DUP et le parti travailliste. Une alliance entre la droite de la droite et l'unique parti de gauche. Les députés de cette alliance veulent écrire une lettre pour dénoncer l'illégalité du projet de loi sur le Brexit puisque Theresa May n'a toujours pas publié les bases juridiques de l'accord avec l'Union européenne. Certains pensent que le langage juridique cache des brèches.

Avec notre correspondante à Londres, Marina Daras

Une alliance entre le parti unioniste nord-irlandais (Parti unioniste démocrate - DUP), plus conservateur que les Tories, et le parti travailliste, plus à gauche qu’il n’a jamais été auparavant, semblait absolument impossible. Et pourtant, les députés britanniques sont prêts à tout pour mettre des bâtons dans les roues de la Première ministre Theresa May et empêcher son accord de sortie de passer le vote parlementaire crucial du 11 décembre prochain.

Cette fois-ci, selon le quotidien The Telegraph, les députés accusent Theresa May d’outrage au Parlement, car elle refuse de publier les notes juridiques de son accord. Certains pensent que le langage juridique cache des brèches qui forceraient le Royaume-Uni à rester dans l'union douanière et que c’est pour cela que la Première ministre refuserait de les divulguer.

Ce groupe de députés, rejoint par les libéraux démocrates et le parti national écossais (SNP), compte donc écrire une lettre au président de la Chambre des communes pour indiquer « l’illégalité » de cet accord et retarder le débat parlementaire qui devrait débuter mardi 4 décembre.

Tout laisse à penser que Theresa May ne parviendra pas à rassembler en seulement quelques jours une majorité pour soutenir son accord. Le risque de voir des élections législatives d’urgence être organisées pendant la pause hivernale devient de plus en plus important.