Législatives anticipées en Arménie: Pachinian espère renforcer son pouvoir

Avec notre envoyé spécial à Erevan, Daniel Vallot

Dans une échoppe installée dans un ancien box de parking, en plein centre d’Erevan, Spartak vend des t-shirts bariolés, emballés sous plastique. Aux gestes lents et à la démarche fatiguée, cet ancien fonctionnaire à la retraite touche 39 000 drams arméniens par mois, soit un peu moins de 70 euros. « Ma retraite me permet à peine de payer mes factures, dit ce retraité de 69 ans. J’ai des enfants, mais eux-mêmes ont du mal à joindre les deux bouts et ne peuvent pas m’aider. J’ai un cancer et, depuis deux ans, je suis un traitement qui coûte beaucoup d’argent. Alors, je travaille ici pour essayer de gagner cette somme, mais pour l’instant je n’y arrive pas. »

Dimanche 9 décembre, Spartak ira voter pour Nikol Pachinian. Sa situation ne s’est pas améliorée depuis la révolution, mais il le fera pour ses enfants nous et pour leur avenir, dit-il.

À quelques mètres de là, Arsen, assure qu’il ira lui aussi voter pour l’ancien journaliste. Aux yeux de cet habitant d’Erevan, Nikol Pachinian a déjà rempli une partie de son contrat en luttant contre la corruption : « Avant, la corruption était catastrophique ! Les pots-de-vin étaient monnaie courante, et personne n’était puni, raconte-t-il. Aujourd’hui, les gens ont peur de demander un bakchich, la réglementation est beaucoup plus stricte. Donc, oui, on voit vraiment que ça va dans le bon sens. »

Dans les rues de la capitale arménienne, l’espoir suscité par la révolution de velours n’est pas encore retombé et Nikol Pachinian a conservé une grande partie de sa popularité. L’ancien journaliste espère tirer les bénéfices de cet engouement, pour obtenir la majorité la plus large possible à l’issue du scrutin.