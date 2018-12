Brexit: l’ancien Premier ministre Tony Blair favorable à un nouveau référendum

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a réitéré ce vendredi son soutien pour un second référendum sur le Brexit. L’ancien leader du parti travailliste et opposant au Brexit a déclaré que si le Parlement ne pouvait se décider sur le sort du pays, il se devait de s’en remettre au peuple.

Avec notre correspondante à Londres, Marina Daras

Pour Tony Blair, le Royaume-Uni et l’UE doivent se préparer à un second référendum sur le Brexit. D’après l’ancien Premier ministre, la tenue d’un second vote serait bien plus probable qu’un no deal Brexit, c’est-à-dire une sortie sans accord négocié.

« Ce qui paraissait improbable il y a quelques mois a maintenant plus de 50 % de chance d’arriver, dit-il. En fin de compte, cela pourrait même avoir un sens pour la Première ministre qui pourrait légitimement dire : " j’ai fait de mon mieux, mon projet de loi a été rejeté par le Parlement, c’est donc à vous, le peuple, de trancher puisque le Parlement ne le peut pas. " Il y a un an, le soutien pour un second vote était de 30 %. Aujourd’hui, c’est la solution la plus soutenue par le peuple. »

Tony Blair s’est également adressé directement aux dirigeants européens, leur demandant de prendre les choses en main :

« L’Europe peut dire que tout cela est très bien, mais comment faire si le Royaume-Uni ne veut pas coopérer. Je comprends cela, mais il faut leur dire : laissez la politique britannique répondre. Cessez d’être des spectateurs passifs dans un débat qui, après tout, a un impact sur les intérêts de l’Europe et pas seulement sur ceux de la Grande-Bretagne. Dites à la Grande-Bretagne que vous voulez qu’elle reste. Donnez-nous une idée de ce qui peut arriver si nous le faisons. »

Pour l’ancien chef du parti travailliste, la Chambre des Communes n’approuvera sans doute pas l’accord de Theresa May et un second référendum serait la seule issue pour réunifier le pays divisé par ces négociations.

