A la Une: le Kosovo crée son armée

Le Kosovo crée son armée, Belgrade s'indigne, les internationaux s'inquiètent

Le Parlement du Kosovo a voté la transformation des Forces de sécurité du Kosovo (FSK) en une véritable armée, une décision désapprouvée par la plupart des pays européens et qui risque de faire dangereusement monter les tensions avec Belgrade. Jusqu'où ira-t-on dans l'escalade des réactions et des contre-réactions ?

Kosovo : le Parlement vote la création de l'armée

Chaque jour, étudiants et retraités manifestent à Mitrovica-Nord, pour protester contre la taxation à 100% des produits importés de Serbie. Aucune pénurie n'est pourtant avérée, les marchandises serbes pénétrant au Kosovo par des routes « alternatives ». Pour le plus grand profit des politiciens locaux et de leurs « amis » albanais.

Nord du Kosovo : psychose, manifestations et manipulations

Cinq anciens commandants de l'UÇK, dont Sami Lushtaku et Rrustem Mustafa aka « Commandant Remi », sont convoqués mi-janvier par la nouvelle Chambre spécialisée pour des « entretiens » à La Haye... Le prélude à de prochaines inculpations, attendues depuis si longtemps ?

Kosovo : cinq anciens commandants de l'UÇK convoqués à La Haye

« Quand l’injustice devient la règle, résister est un devoir ». En grève depuis le 4 décembre, les étudiants albanais refusent l’augmentation des droits d’inscription et réclament plus de moyens pour les universités publiques du pays. Ils ont pour le moment rejeté les offres de dialogue du Premier ministre Edi Rama.

Albanie : les étudiants dans la rue contre la hausse des frais de scolarité

Dans tous les pays d’Europe du Sud-Est, le prix des carburants a fortement augmenté en 2018, en conséquence de la conjoncture mondiale, mais aussi de mesures fiscales. Ces prix sont intenables au regard du niveau des salaires. En Bosnie-Herzégovine, au Monténégro comme en Serbie, des « gilets jaunes avant l’heure » avaient manifesté dès le mois de juin. Infographie.

Infographie : l'insoutenable prix des carburants dans les Balkans

En Serbie, deux des dernières chaînes nationales ont été rachetées par un opérateur dirigé par un proche du régime. La mainmise de l'État et du SNS d'Aleksandar Vučić sur les médias est désormais presque totale. Selon un rapport récent, le pluralisme de la presse est par ailleurs en déclin et une nouvelle attaque contre un journaliste enquêtant sur des affaires de corruption a eu lieu le 12 décembre.

Serbie : l'affaire Kopernikus, ou comment l'État prend le contrôle de tous les médias

En Bosnie-Herzégovine, plus de 3 000 réfugiés sont toujours bloqués dans la région de Bihać, dont 200 enfants. Ces derniers devraient avoir enfin accès aux écoles quelques heures par jour, pour mieux se socialiser et rencontrer d'autres enfants. Les enfants réfugiés de Velika Kladuša attendront encore.

Bosnie-Herzégovine : les enfants réfugiés seront bientôt scolarisés

Un nouveau scandale secoue le Monténégro. Atlas Banka, navire amiral du groupe dirigé par Duško Knežević, est soupçonnée d’avoir blanchi plus de 500 millions d'euros d'argent sale. Selon la Direction générale de la police, des dizaines de personnes et d’entreprises seraient impliquées dans ces transactions douteuses.

Monténégro : le groupe Atlas Banka au centre d'un nouveau scandale de blanchiment

Au terme de huit années de procédure, le narcotrafiquant Darko Šarić a été reconnu coupable d'avoir acheminé 5,7 tonnes de cocaïne et a été condamné à quinze années de prison. Les autres membres de son groupe criminel écopent également de lourdes peines.

Serbie : quinze ans de prison pour le boss de la cocaïne Darko Šarić

Le gouvernement croate vient d'autoriser la prospection et l'exploitation du gaz de schiste sur un peu moins d'un tiers de la surface totale de la Croatie. Plus de 600 produits chimiques pourraient polluer les nappes phréatiques de tout le pays, mais les compagnies pétrolières se frottent les mains : dans un pays qui se vide de sa population, les terres à acheter ne manquent pas.

Croatie : feu vert à la prospection et à l'exploitation du gaz de schiste

Environ 100 000 Roumains seraient dépendants aux jeux d'argent, mais l'État ne semble pas avoir pris conscience du problème et se contente d'encaisser les taxes collectées auprès de l'industrie du jeu, environ 300 millions d'euros par an. Reportage derrière les portes des salles de jeu.

Jeux d'argent en Roumanie : une addiction qui profite bien à l'État

À la fin des années 1950, la Yougoslavie tente de construire le socialisme autogestionnaire et de développer un modèle alternatif à celui de l'Union soviétique. Dans les mines de Slovénie, la colère monte face à la baisse des cours du charbon et la grève finit par éclater le 13 janvier 1958. Ce mouvement de protestation resta comme l'une des premières entailles portées au modèle socialiste yougoslave.

Slovénie : la grève des mineurs de 1958 qui a fait trembler la Yougoslavie