COP24: discussions toujours en cours sur l’accord de Katowice

Avec notre envoyée spéciale à Katowice, Agnès Rougier

En principe l’accord devrait être adopté ce samedi 15 décembre car les textes, quasi terminés, sont sortis dans la nuit et l’assemblée plénière ne devrait pas tarder à reprendre. Se mettre d’accord à 196 pays est un long processus, car aux Nations unies, c’est le consensus qui régit l’adoption d’un texte, ce qui signifie des concessions de part et d’autre et donc beaucoup de discussions.

Présentation d'un plan tous les deux ans

Mais voici l’essentiel des textes qui devraient être adoptés dans la journée : à partir de 2020, les pays devront présenter tous les deux ans leurs plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leurs actions d’adaptation au changement climatique. Et ceci pour analyse et vérification auprès du secrétariat de la commission des Nations unies pour le climat.

Contrairement au protocole de Kyoto auquel l’accord de Paris succède, les pays les moins avancés et les petites îles seront soumis aux mêmes règles, mais pourront demander un délai de mise à niveau et des aides financières à ce titre. Tous les cinq ans, à la lumière de ces différents rapports, les Etats pourront réévaluer leurs objectifs et aller plus loin.

Des engagements qui pourront évoluer

Concernant les pertes et dommages dus au changement climatique, les pays industrialisés, qui n’assument pas leur responsabilité juridique, ont tout juste accepté une mention de bas de page, ce qui ne satisfait pas les pays les plus vulnérables.

Mais l’accord de Paris privilégie le long terme. Les pays qui se sont engagés pourront profiter des prochains rendez-vous des Nations unies sur le climat pour montrer leur bonne volonté et faire évoluer leurs engagements.