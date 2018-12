Douze migrants meurent en tentant d'atteindre l'Espagne

Après un signalement de la part d'un navire de l'armée, à onze miles nautiques au sud du phare de Sabinal près d'Almeria, les garde-côtes sont intervenus. Ces derniers ont retrouvé « onze personnes mortes à bord et 33 en vie », toutes provenant d'Afrique subsaharienne. Les migrants ont été débarqués à Almeria ce jeudi matin et l'un d'eux est décédé par la suite, a annoncé l'hôpital de la ville.

A ces 12 personnes décédées (dix hommes et deux femmes, dont une enceinte) s'ajoutent douze autres encore disparues. Cette embarcation était recherchée « depuis deux jours » dans la mer d'Alboran, entre l'Andalousie et le nord du Maroc, selon les garde-côtes. Trois autres sont recherchées dans la zone avec à bord de chacune d'entre elles entre 50 et 55 migrants.

Espagne, première porte d'entrée

L'Espagne est devenue cet été la première porte d'entrée des migrants illégaux en Europe devant la Grèce et l'Italie. Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), actualisés au 16 décembre, plus de 55 000 migrants sont arrivés en Espagne par la mer depuis le 1er janvier et 744 sont morts dans la traversée, plus de trois fois plus qu'en 2017.

Les arrivées par la mer en Espagne représentent la moitié du total en Europe, selon l'OIM. La route la plus dangereuse reste celle de la Méditerranée centrale avec 1 306 morts au large des côtes italiennes depuis le début de l'année. Au total, 2 217 personnes sont mortes ou disparues cette année en tentant de traverser la Méditerranée vers l'Europe, toujours selon l'OIM.

(avec AFP)