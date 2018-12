Royaume-Uni: chaos à l’aéroport de Gatwick après le survol de drones

À Londres, un ou plusieurs drones ont été signalés au-dessus de l’aéroport international de Gatwick, second plus important aéroport du pays après Heathrow, et empêchent toujours des dizaines de milliers de passagers de décoller. Survolé par ces appareils depuis mercredi 19 au soir, l’aéroport international reste fermé et les services de police tentent toujours d’appréhender les opérateurs de ces drones. L’armée a été appelée à la rescousse jeudi 20 pour trouver les auteurs du survol.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Depuis mercredi 19 au soir le chaos total règne à Gatwick. L’aéroport a dû fermer une première fois vers 21 heures après le signalement de deux drones survolant le site. Il a pu rouvrir brièvement dans la nuit, avant de devoir fermer à nouveau vers 4 heures du matin, quand les drones sont réapparus au-dessus des pistes.

Pris complètement de cours, les responsables de l’aéroport font ce qu’ils peuvent pour gérer la situation : alors que 110 000 passagers devaient s’envoler de Gatwick ce jeudi 20, l’aéroport conseille à ceux qui sont encore chez eux de ne pas se rendre sur place et d’attendre les consignes de leurs compagnies aériennes. Les 10 000 et quelques passagers affectés depuis la veille sont eux bloqués et attendent dans l’espoir de pouvoir s’envoler dans la journée.

En quelques heures, on est passé donc d’une perturbation presque bénigne à une crise aux répercussions nationales. Au fil de la journée de ce jeudi, les responsables de Gatwick n’ont cessé de retarder l’heure de réouverture de l’aéroport conduisant des compagnies comme EasyJet à annuler purement et simplement la totalité de leurs vols.

Un acte de sabotage commercial

Les autorités de Gatwick, ainsi que la police, dénoncent un acte irresponsable et délibéré. Pour le moment, les forces de l’ordre ne parviennent pas à localiser le ou les opérateurs de ces drones et expliquent ne pas pouvoir abattre l’appareil en l’air à cause du risque de balles perdues. A la demande de la police, des militaires ont été mobilisés pour aider à traquer le ou les drones à l’origine de ce qui est désormais considéré comme un « acte de sabotage commercial », car à chaque fois que l’aéroport a annoncé sa réouverture, les drones ont fait leur réapparition sans que les forces de l’ordre puissent les neutraliser.

La première ministre Theresa May a condamné fermement ces agissements, appelant à l’application de la peine maximale de cinq ans de prison pour les fauteurs de trouble. Mais en réalité cet incident inédit capable de paralyser de la sorte le second plus important aéroport britannique vient de provoquer une prise de conscience générale du problème et souligne la nécessité de muscler sérieusement la législation entourant les drones