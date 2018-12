Italie: le nouveau budget 2019 approuvé par un vote de confiance des députés

La question de confiance posée par le gouvernement d'union du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue a été approuvée par 327 députés. 228 se sont prononcés contre et un s'est abstenu.

L’une des mesures phare de ce budget 2019 était notamment la création d’un revenu de citoyenneté voulu par le M5S et qui concernerait cinq millions d'Italiens démunis. L’assouplissement de la loi sur les retraites revendiqué par la Ligue, reste sur pied. Du moins sur le principe, car les modalités d'application feront en effet l'objet de décrets spéciaux début 2019.

Pour le Parti démocrate, la première force d'opposition qui commence à sortir de son long sommeil, après sa défaite cuisante aux législatives du printemps 2018, la loi de budget ne donne aucune chance à l'Italie de se relancer.

Le Parti démocrate vent debout contre le budget 2019

Tout au long de la journée de l'avant-dernier vote de la loi de budget, des élus du Parti démocrate se sont mobilisés sur la place du Parlement, au cœur de Rome, pour expliquer, hors de l'hémicycle, pourquoi ils rejettent cette loi. « Cette loi de budget n'aide pas les pauvres et ne permet pas de relancer le pays. Le revenu de citoyenneté tel qu'il est conçu est une véritable farce, car ceux qui bénéficieront de cette aide de l'État perdront les aides des communes et des régions, pour les crèches, l'école maternelle ou les transports en commun. Donc on donne d'un côté et on supprime de l'autre », explique Francesco Boccia, économiste et député du Parti démocrate.

Même scepticisme de la part du chef de groupe des députés démocrates Graziano del Rio. « La loi de finances ne contient pas de mesures pour le travail et pour aider les entreprises, mais elle prévoit une amnistie fiscale pour ceux qui n'ont pas réglé leurs impôts. Or le pays besoin de tout sauf d'évasion fiscale. Nous sommes certains que 2019 sera une année où les Italiens ouvriront les yeux et nous serons prêts ».

Le parti démocrate a bien du chemin à faire pour récupérer les électeurs perdus. Mais pour la première fois, après six mois de gouvernement 5 Etoiles-Ligue, les sondages indiquent une légère remontée du centre gauche.