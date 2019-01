En 2018, l'actualité a été dure, parfois violente. Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui se sont engagés pour des sociétés plus humaines et plus vivables. Découvrez notre liste non-exhaustive des héros et héroïnes ordinaires de l'année 2018 dans les Balkans.

Balkans : nos treize héroïnes et héros et de l'année 2018

Ils ont battu le pavé des rues de Tirana tout le mois de décembre, faisant trembler le gouvernement social-démocrate d'Edi Rama. Les étudiants albanais s'opposent aux règles néo-libérales et au « système » incarné par la pseudo-alternance entre les deux partis dominants, le Parti démocratique (PD) et le Parti socialiste (PS). De ce point de vue, leur mouvement marque bien la fin de la longue période de « transition » post-socialiste, ouverte en 1991.

Albanie : la révolte étudiante, le néo-libéralisme et la fin de la transition

Toutes les manifestations sont désormais interdites à Banja Luka et de nombreuses personnes ont été arrêtées ces derniers jours. La police a émis un mandat d'arrêt contre Davor Dragičević, le père du jeune David, et elle a dispersé les personnes qui se sont rassemblées le 2 janvier au soir devant l'église du Christ-Sauveur.

Bosnie-Herzégovine : justice pour David, justice pour Dženan

La soupe populaire de la Mosaïque de l’amitié à Banja Luka a nourri deux fois plus de personnes en 2018 que l'année précédente. Pour beaucoup de personnes âgées, c'est la seule garantie d'un repas chaud, mais de plus en plus de familles viennent aussi s'y nourrir. Pour tenter de différer la catastrophe sociale qui guette le pays, la diaspora a transféré 650 millions d'euros en Bosnie-Herzégovine au cours du premier semestre 2018. Bosnie-Herzégovine : à Banja Luka, la solidarité pour faire face à la misère croissante

Pour survivre, la Bosnie-Herzégovine dépend toujours plus de sa diaspora

Alors que le Kosovo vient de transformer ses forces de défense en armée régulière, au grand dam de la Serbie, le budget du ministère serbe de la Défense pour 2019 augmente considérablement. L'armée serbe aurait besoin d'acquérir de nouveaux équipements pour garantir la neutralité du pays, mais beaucoup d'observateurs dénoncent le manque de transparence de ces acquisitions.

Serbie : pour l'armée, toujours plus d'argent et toujours moins de transparence

C'est l'investissement du siècle, à en croire le gouvernement serbe. En 2018, Vinci a obtenu l'aéroport de Belgrade en concession pour 25 ans. Une transaction qui devrait faire bien des heureux, à commencer par ceux qui ont acheté des terrains aux alentours.

Serbie : les bonnes affaires de l'aéroport de Belgrade

C'est une première. Selon une étude de l'Eurobaromètre, la majorité des citoyens du Monténégro et de Serbie ne croit plus que l'intégration européenne puisse apporter des changements positifs. Ce décrochage s'explique avant tout par la lenteur du processus. En Albanie et en Macédoine, l'adhésion à l'UE est encore largement soutenue. Monténégro et Serbie : les citoyens ne croient plus à l’intégration européenne

Elles ne sont pas encore très connues du grand public, mais deux jeunes avocates de Split défendent l'environnement à la manière d'Erin Brockovich, c'est-à-dire devant les tribunaux. Ces empêcheuses de polluer en rond, en conflit constant avec les pouvoirs publics, se donnent un rôle de « correcteur social ». Reportage.

Croatie : les Erin Brockovich de Split défendent l’environnement

Sofia est l'une des villes les plus polluées d'Europe. En cause, sa position géographique, mais surtout l'urbanisation galopante depuis la fin du communisme, le choix du tout-voiture et l'abandon des systèmes de chauffage collectif. Les médias préfèrent pourtant rejeter la faute sur les pauvres - notamment les Roms - qui conduisent de vieilles voitures polluantes et se chauffent au bois.

Bulgarie : pollution de l'air à Sofia, c'est la faute aux pauvres

C'est un joyau de l'art byzantin. L'église Saint-Georges de Kurbinovo, datant du XIIe siècle, connue pour ses superbes fresques, menace ruine. En cause, l'incurie générale et les conflits entre les institutions chargées de sa protection et de sa rénovation. La « chapelle Sixtine » de Macédoine se dégrade d'année en année, peut-on encore la sauver ?

Macédoine : l'église Saint-Georges de Kurbinovo, un chef-d'œuvre en grand péril